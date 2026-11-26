Într-un context european și mondial în care securitatea energetică, tranziția către surse cu emisii reduse și competiția pentru investiții devin priorități strategice, accesul la energie sigură și la prețuri competitive este esențial pentru dezvoltarea economică. Europa urmărește reducerea dependențelor externe și modernizarea infrastructurii energetice, în timp ce electrificarea industriei și a transporturilor, alături de dezvoltarea tehnologiilor digitale, aduce noi cerințe pentru producție, rețele și stocare. Energia eoliană poate completa producția din surse fotovoltaice, având avantajul că este disponibilă în special în perioadele în care producția solară este mai redusă. Prezent în cadrul conferinței RO 3.0 „România conectată la viitor. Infrastructură energetică, investiții și piețe funcționale”, Liviu Gavrilă, vicepreședintele Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA), a subliniat că vântul bate cu precădere în sezonul rece și pe timpul nopții, ceea ce face ca cele două surse să fie complementare.

„Vreau să fac următoarea precizare, de fiecare dată când voi avea ocazia, vreau să transmit acest mesaj: vântul bate cu precădere toamna și iarna, vântul bate și noaptea. Este o resursă complementară resursei fotovoltaice, unde, într-adevăr, atât în zona prosumatorilor, cât și la nivel de utility-scale, cum numim noi parcurile de mari capacități, am făcut un progres foarte bun”, a declarat Liviu Gavrilă.

Potrivit acestuia, România traversează o perioadă favorabilă pentru dezvoltarea proiectelor eoliene. Aproape doi gigawați de capacități se află în diferite stadii de pregătire sau de construcție, iar acest ritm ar trebui menținut în următorii ani.

„În acest moment, din punctul de vedere al implementării proiectelor eoliene, trăim, într-adevăr, un moment bun. Sunt aproape doi gigawați care se află în diverse stadii, fie de pregătire, fie efectiv în construcție. Există un moment foarte bun pe care ne dorim să îl păstrăm cel puțin până în 2030”, a explicat vicepreședintele RWEA.

Acesta a amintit că planurile pentru următorii ani prevăd dezvoltarea unor capacități eoliene importante, care să completeze producția fotovoltaică și investițiile în stocarea energiei. Obiectivul este ca acest mix să contribuie la echilibrarea sistemului și la reducerea presiunii asupra consumatorilor.

„Avem acest obiectiv prevăzut în PNIESC, Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, care stabilește un nivel de minimum 7,5-8 gigawați de energie eoliană. Aceștia ar trebui să completeze capacitățile din fotovoltaic și, împreună cu gigawații din stocare, unde, la fel ca în cazul eolienelor, proiectele sunt în acest moment în curs de implementare, ar trebui să ne aducă un confort din punctul de vedere al clientului final”, a afirmat Liviu Gavrilă.

Referindu-se la evoluția prețurilor, reprezentantul industriei eoliene consideră că perioada următoare va fi importantă pentru sistemul energetic, însă noile capacități care vor intra în funcțiune ar putea aduce o reducere a costurilor pentru consumatori.

„Eu cred că trebuie să avem răbdare să trecem cu bine peste această iarnă, care, într-adevăr, din punctul de vedere al presiunii, este cea mai ridicată. Dar vreau să dau, așa cum au făcut-o și autoritățile, o asigurare că, începând cu primăvara și vara anului următor, având în vedere capacitățile noi care intră în sistem, mixul energetic echilibrat, precum și stocările, ar trebui să vedem o scădere și a prețului final pe care îl plătește clientul”, a declarat acesta.

Pe termen lung, un rol important îl va avea și dezvoltarea energiei eoliene offshore, prin instalarea unor turbine în Marea Neagră. Liviu Gavrilă a vorbit despre obiectivul de a ajunge la cel puțin trei gigawați de capacități offshore după 2035, care să se adauge proiectelor eoliene de pe uscat.

„După 2035, când vom fi implementat și acel obiectiv minim de trei gigawați în offshore, în Marea Neagră, care vor completa cei, sperăm noi, minimum 10 gigawați pe care îi vom avea onshore, coroborat cu gigawații din fotovoltaic și cu cei pe care îi vizăm în zona de stocare, ar trebui să ne dea acea siguranță de care avem nevoie și, nu în ultimul rând, un preț foarte, foarte accesibil”, a concluzionat vicepreședintele Asociației Române pentru Energie Eoliană.