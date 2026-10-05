Nike pregăteşte noi concedieri şi estimează o scădere puternică a veniturilor

Nike îşi extinde programul de restructurare prin noi concedieri şi reorganizarea operaţiunilor globale, după ce gigantul american de echipament sportiv a estimat o scădere a veniturilor în anul fiscal 2027 cu mult peste aşteptările analiştilor, pe fondul agravării problemelor din China, transmite Reuters.

Compania estimează că veniturile vor scădea cu un procent ridicat de o singură cifră în anul fiscal 2027, în timp ce analiştii anticipau în medie un declin de aproximativ 2%, potrivit datelor LSEG. Acţiunile Nike au scăzut cu 8,5% în tranzacţiile de după închiderea şedinţei bursiere.

Nike nu a stabilit încă numărul posturilor care vor fi eliminate şi nici locaţiile vizate, iar angajaţii vor începe să fie informaţi în 2027. Programul vine după alte runde de disponibilizări şi ar urma să genereze economii de aproximativ 2,5 miliarde de dolari până în anul fiscal 2031, cea mai mare parte a acestora fiind aşteptată în 2029 şi 2030.

Grupul îşi va reorganiza, de asemenea, structura operaţională, trecând de la patru la trei mari regiuni geografice: Americile, Asia-Pacific şi China Extinsă, respectiv Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA). Nike intenţionează şi să deschidă un nou centru în India pentru a beneficia de accesul la forţă de muncă specializată.

Problemele sunt deosebit de grave în China, unde vânzările au scăzut cu 26% în primul trimestru, la curs valutar constant. Vânzările Nike pe această piaţă au scăzut timp de nouă trimestre consecutive, iar China reprezintă aproximativ 15% din veniturile anuale ale companiei şi este a treia sa piaţă ca mărime.

Directorul general Elliott Hill încearcă de doi ani să relanseze creşterea prin concentrarea pe sporturi importante, precum alergarea, şi reconstruirea relaţiilor cu retailerii. Analiştii consideră însă că una dintre principalele probleme ale companiei a fost lipsa unui număr suficient de produse noi şi atractive, ceea ce a determinat intensificarea promoţiilor şi reducerilor.

”Divizia noastră Nike Performance nu este încă suficient de mare pentru a compensa presiunile pe care le vedem în Nike Sportswear, brandul Jordan şi China Extinsă”, a declarat Hill. Redresarea acestor segmente ”va necesita timp”, a adăugat el.

Nike încearcă să recapete controlul asupra distribuţiei şi preţurilor în China şi a anunţat că, din ianuarie, va retrage unor mari parteneri comerciali dreptul de a-i vinde produsele online. Hill a avertizat însă că reorganizarea canalelor digitale va dura „mai multe sezoane” şi va afecta pe termen scurt veniturile şi profitabilitatea din China.

În America de Nord, cea mai mare piaţă a companiei, vânzările au crescut cu 2% la curs valutar constant, susţinute de divizia de produse destinate performanţei sportive şi de cererea asociată Cupei Mondiale.

La nivel global, veniturile Nike au scăzut cu aproximativ 4% în primul trimestru, la 11,21 miliarde de dolari, sub estimarea medie a analiştilor de 11,32 miliarde de dolari. Marja brută a crescut însă cu 0,6 puncte procentuale, la 42,8%, datorită reducerii costurilor de depozitare şi logistică.