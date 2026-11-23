Grupul american Boeing nu exclude noi concedieri după runda de disponibilizări programată pentru luna decembrie, în condiţiile în care dificultăţile de creştere a producţiei aeronavelor 737 MAX continuă să afecteze activitatea companiei, transmite Reuters.

Reprezentanţii conducerii Boeing au refuzat să precizeze dacă notificările de concediere prevăzute pentru 9 decembrie vor fi ultimele, potrivit sindicatului Society of Engineering Employees in Aerospace (SPEEA), care reprezintă aproximativ 17.000 de angajaţi.

La începutul lunii noiembrie, Boeing a anunţat că intenţionează să reducă cu 5% personalul diviziei de avioane comerciale, care numără aproximativ 50.000 de angajaţi, prin plecări naturale şi concedieri. Decizia a fost justificată prin întârzierile în majorarea producţiei modelului 737 MAX, principala sursă de venituri a diviziei.

Compania încearcă să crească producţia lunară de la 42 la 47 de aeronave, obiectiv care trebuia atins în vara acestui an. Directorul general Kelly Ortberg a declarat însă în octombrie că Boeing estimează acum atingerea acestui nivel la începutul anului 2027.

Potrivit informaţiilor transmise de SPEEA membrilor săi, conducerea Boeing analizează necesarul de personal în toate unităţile diviziei de avioane comerciale, dar concedierile nu vor afecta neapărat fiecare fabrică. Reducerile vor fi selective, vizând în special activităţile care se încheie sau pot fi eliminate.

Sindicatul a precizat că nu sunt prevăzute programe de plecări voluntare sau pachete de compensare pentru angajaţii care ar accepta să părăsească firma.

Un purtător de cuvânt al Boeing a declarat că grupul continuă evaluarea personalului necesar pentru respectarea angajamentelor faţă de clienţi şi că angajaţii afectaţi vor fi informaţi după finalizarea deciziilor.

Anunţul vine la scurt timp după ce membrii SPEEA au aprobat, la începutul lunii octombrie, un nou contract colectiv de muncă pe patru ani. Acesta prevede o majorare salarială garantată de 10% la intrarea în vigoare, creşteri anuale de 4% şi posibilitatea unei majorări suplimentare de 2%, în funcţie de performanţă.

Conducerea Boeing a transmis sindicatului că reducerile de personal nu reprezintă o reacţie la încheierea noului contract colectiv de muncă.