NN oferă burse de 200.000 de euro pentru viitori antreprenori din România

NN România a lansat primul fond de burse pentru viitori antreprenori din România, prin intermediul căruia finanţează studenţi care vor să se înscrie la The Entrepreneurship Academy în acest an cu burse totale în valoare de 200.000 de euro, informează compania de asigurări.

„NN finanţează studenţi care vor să se înscrie la EA – The Entrepreneurship Academy în acest an cu burse totale în valoare de 200.000 de euro, contribuind la taxele de şcolarizare pe perioada celor patru ani de studii, la care se adaugă burse suplimentare în valoare de 50.000 de euro acordate de universitate. Mai departe, NN urmăreşte să susţină dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România şi să faciliteze accesul mai multor tineri cu posibilităţi limitate la educaţie aplicată de business. Fondul de burse va fi astfel deschis, începând din toamnă, donaţiilor din partea persoanelor sau companiilor care vor să contribuie la educaţia generaţiilor viitoare de studenţi EA – The Entrepreneurship Academy”, se arată în comunicatul citat.

Bursele NN se adresează tinerilor cu posibilităţi limitate care vor să urmeze studii aplicate de business în cadrul universităţii începând din acest an. Tinerii pot aplica până pe 13 iulie 2023, participă la etapa de admitere şi află în aceeaşi zi dacă sunt admişi şi se califică pentru bursă, luând în calcul resursele financiare ale familiei în ultimii doi ani şi jumătate şi numărul de membri ai familiei.

„România este un hub de creativitate şi inovaţie cu multe poveşti antreprenoriale de succes şi mulţi tineri talentaţi care visează la propriul business încă de pe băncile şcolii. Ştim că antreprenorii sunt un motor în economie şi vedem cum România creşte odată cu ei, iar asta ne dă convingerea că educaţia aplicată de business şi ecosistemul de resurse, know-how şi comunităţi antreprenoriale trebuie să devină accesibile oricărui viitor antreprenor, indiferent de posibilităţile financiare. Fondul de burse dă şansa mai multor tineri să-şi dezvolte propria afacere şi, astfel, contribuie la dezvoltarea economică a României”, a declarat Gabriela Lupaş-Ţicu, Chief Marketing & Operations Officer la NN România.

Alexandru Ghiţă, CEO al EA – The Entrepreneurship Academy, a explicat că, pe parcursul studiilor în cadrul universităţii, studenţii dezvoltă cunoştinţe antreprenoriale practice, aplicate contextului de business actual, şi încep să lucreze la propriul business, având acces la un ecosistem de mentori şi la experienţe internaţionale.

„Antreprenoriatul a devenit pentru mulţi tineri un plan de carieră, dar nu toţi au posibilitatea să-şi înceapă călătoria antreprenorială încă din facultate. Prin parteneriatul strategic cu NN, deschidem calea către antreprenoriat şi pentru tineri cu posibilităţi financiare limitate, oferindu-le acces la educaţia de care au nevoie ca viitori antreprenori. Pe parcursul studiilor în cadrul universităţii, studenţii dezvoltă cunoştinţe antreprenoriale practice, aplicate contextului de business actual, dar şi competenţe pentru viitor. Totodată, încep să lucreze la propriul business, având acces la un ecosistem de mentori şi la experienţe internaţionale, iar rezultatele se văd în poveştile de succes ale generaţiilor de studenţi care au devenit antreprenori”, a explicat Alexandru Ghiţă.

Peste 60% dintre studenţii şi absolvenţii EA – The Entrepreneurship Academy au deja propriul business, cele mai cunoscute business-uri fiind Flip.ro, The Outfit, Glow2Go, Fustiţe cu Luminiţe, Confidas sau Difrnt, iar tinerii au generat numai în 2022 vânzări cumulate de 1,5 milioane de euro din business-uri incubate în cadrul facultăţii.

EA – The Entrepreneurship Academy funcţionează pe baza unui parteneriat cu Team Academy Amsterdam/Stichting Schoolvision, după un model educaţional existent de peste 20 de ani în Finlanda şi implementat cu succes în peste 18 ţări. Facultatea este acreditată internaţional de Team Academy Netherlands, împreună cu Institutul Schoolvision, prin Ministerul Educaţiei, Culturii şi Ştiinţelor din Olanda. Diploma pe care studenţii o obţin la finalul celor patru ani de studii, prin dobândirea celor 240 credite ECTS, este Bachelor Degree – Business Administration in Entrepreneurship şi poate fi echivalată în România la CNRED, conform Ministerului Educaţiei.

NN este prima companie internaţională de asigurări de viaţă care a intrat pe piaţa din România, în 1997, iar de 15 ani activează şi pe segmentul pensiilor private, fiind lider pe pieţele de profil. Totodată, NN s-a extins în ultimii ani în România şi pe segmentele asigurărilor de sănătate şi de locuinţă. În prezent, NN are 500 de angajaţi şi 1.600 de consultanţi financiari şi manageri în forţa de vânzări şi peste 2,3 milioane de clienţi.

NN România este parte din NN Group, listat la bursa Euronext Amsterdam din 2014.