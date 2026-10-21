„Norocos de două ori”: ce poate merge prost când câștigi un milion de euro? Din 13 ianuarie 2027, la cinema

Un paznic, viitor tată, află că a câștigat un milion de euro și își dă demisia, convins că norocul i-a rezolvat toate problemele. Doar că de aici încep încurcăturile în „Norocos de două ori”, comedia care ajunge în cinematografele din România pe 13 ianuarie 2027. Florin Serghei și Anisia Gafton interpretează cuplul în așteptarea unui copil, într-o poveste care s-a întâlnit cu viața lor: însărcinată în luna a opta, Anisia a filmat zi de zi alături de soțul ei, în ceea ce numește primul lor „film în trei”. Filmul marchează și debutul Ramonei Olaru pe marele ecran și îi aduce alături de cei doi pe Bogdan Drăcea, Corina Druc, Gabriel Vătavu, Dan Mirea, Dan Oancea și Sorin Fruntelată.

Regizat de Iura Luncașu, după un scenariu scris de Sergiu Floroaia, „Norocos de două ori” îi are pe Marian Petcu în calitate de producător general și pe Corina Slăvilă în calitate de producător executiv. Filmul urmărește aventura lui Aurel (Florin Serghei), pentru care promisiunea îmbogățirii vine și cu șansa de a schimba felul în care îl privesc ceilalți, în special soacra, ce nu ratează nicio ocazie să-l ironizeze. Cu planurile deja făcute, Aurel pornește spre viața de milionar alături de Mișu (Bogdan Drăcea), prietenul lui bun la toate și priceput la puține, al cărui ajutor îl bagă în și mai multe încurcături.

În timp ce cei doi se avântă într-o aventură pentru care niciunul nu este pregătit, acasă, Oana (Anisia Gafton), soția lui Aurel, este pe punctul de a naște. Iar vestea milionului îi atrage atenția și Ninei (Ramona Olaru), patroana firmei de securitate la care lucrează Aurel, care vede în câștigul angajatului o oportunitate pentru propria afacere și pune la cale un plan să-l cucerească.

Ramona Olaru debutează în cinema. Personajul ei are deja un plan pentru milion

La prima experiență pe un platou de film, Ramona Olaru intră în rolul patroanei firmei de securitate la care lucrează Aurel. Nina este hotărâtă, descurcăreață și gata să-și pună farmecele la lucru pentru viitorul afacerii sale.

„Eu și Nina avem în comun felul în care ne adaptăm situațiilor. Cum îmi place mie să spun: «I can go from royal to gangsta in five seconds and back». Cam așa suntem amândouă! Mi-a plăcut să mă joc cu aceste schimbări și să construiesc un personaj care are mereu un plan, chiar și atunci când lucrurile nu merg exact cum și-a imaginat.”, povestește Ramona Olaru.

Debutul pe marele ecran a fost o experiență pe care Ramona și-a dorit-o, iar întâlnirea cu echipa a ajutat-o să se simtă în largul ei încă de la primele filmări.

„Mi-am dorit foarte mult această experiență și m-am bucurat de fiecare moment petrecut pe platou. Energie bună, multă caterincă și o atmosferă în care m-am simțit bine încă din prima zi. Cunoșteam deja o parte dintre colegi, iar întreaga echipă m-a primit atât de firesc și de cald, încât am avut senzația că ne știm dintotdeauna!”

Anisia Gafton a filmat în luna a opta de sarcină: „Am fost toți trei în povestea asta”

Pentru Anisia Gafton, rolul Oanei a venit într-un moment în care trăia ea însăși emoțiile așteptării unui copil. Sarcina personajului a fost reală, iar filmările au devenit și o amintire de familie: partenerul ei de viață și de scenă, Florin Serghei, i-a fost partener și în film.

„Pentru mine a fost o experiență foarte specială, pentru că am jucat o femeie însărcinată fiind chiar eu însărcinată. Și a fost și mai frumos că partenerul meu de viață și de scenă mi-a fost partener și în film. Cumva, am fost toți trei în povestea asta”, spune Anisia Gafton.

Dincolo de emoția rolului, filmările au adus și multe amintiri de neuitat pentru actriță.

„Am râs mult la filmări, am avut și momente emoționante, iar echipa a avut foarte multă grijă de mine. Și cred că cel mai drag gând e că, peste ani, copilul nostru o să se uite la film și o să poată spune: «Și eu am fost acolo. Și eu am jucat.» Până la urmă, e primul nostru film în trei și cred că o să rămână o amintire foarte frumoasă pentru noi.”

Pentru Florin Serghei, interpretul lui Aurel, bucuria proiectului a venit și din întâlnirea cu oamenii alături de care a lucrat și din libertatea de a contribui la construcția personajului.

„Filmul ăsta a fost o experiență extraordinară pentru mine, una de care n-am mai avut parte până acum și pentru care sunt foarte recunoscător. Castul a fost extraordinar, iar oamenii din jurul filmului au fost incredibil de muncitori și de talentați”, spune actorul.

„Cred că o să iasă ceva foarte șmecher și, mai ales, foarte amuzant. Sunt extrem de curios și nerăbdător să văd rezultatul final și sper să vină cât mai mulți oameni să-l vadă la cinema.”

Bogdan Drăcea: „Cred că e cel mai amuzant film la care am participat vreodată”

În rolul lui Mișu, Bogdan Drăcea este omul pe care Aurel se bazează în aventura spre milion. Disponibilitatea de a ajuta nu îi lipsește. Soluțiile lui sunt cele care le dau de lucru amândurora.

„Am mai păcălit un film. De data asta am un rol tot secundar, dar cu mai multe secvențe. Mă refer la faptul că, dacă aduni toate secvențele mele din celelalte filme, sunt mai puține decât cele din acesta. Nu spun de nevoie, însă cred că e cel mai amuzant film la care am participat vreodată. Și, ca să mulțumim pe toată lumea, să știți că sunt și actori-actori în film, pe lângă neactori ca mine. Promit eu că o să râdeți mult, iar dacă nu, vă dă Serghei banii înapoi pe bilete fiecăruia dintre voi.”, spune Bogdan Drăcea.

Din distribuție mai fac parte Corina Druc, Gabriel Vătavu, Dan Mirea, Dan Oancea și Sorin Fruntelată.

Corina Druc, actriță a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, unde a lucrat inclusiv cu regizorul Robert Wilson, o interpretează pe Stela, soacra lui Aurel, mereu pregătită să-i taxeze nereușitele. Gabriel Vătavu, cunoscut publicului de teatru și din „Filarmonica de Comedie”, unde joacă alături de Radu Gabriel, Gheorghe Ifrim și Marius Florea Vizante, apare în rolul lui Panaet.

Dan Mirea, actor și regizor de teatru, îl joacă pe Comisar, iar Dan Oancea, care a apărut și în „Complotul bonelor”, este Ginecologul. Sorin Fruntelată, actor al Teatrului de Vest din Reșița, îl interpretează pe Burcea.

„Norocos de două ori”. Din 13 ianuarie 2027, în cinematografele din România.

Un milion de euro. Când crezi că dai lovitura, începe încurcătura.