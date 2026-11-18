Norvegia dorește să deschidă anumite porțiuni din apele sale maritime pentru creșterea somonului, practicată în prezent de-a lungul coastei și în fiorduri, unde această industrie este acuzată că provoacă daune mediului înconjurător, transmite AFP.

Guvernul norvegian a propus marți deschiderea a trei zone din Marea Nordului și Marea Norvegiei, cu suprafețe cuprinse între 364 și 2.437 kilometri pătrați, pentru dezvoltarea acvaculturii în largul mării.

Această propunere a fost pusă în consultare publică, termenul limită până la care părțile interesate pot să trimită opinii fiind 17 februarie 2027.

‘Acvacultura în largul mării ar putea deveni un contribuitor semnificativ la crearea de valoare de-a lungul coastelor noastre în următorii ani’, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Store într-un comunicat de presă.

Creșterea somonului, peștele emblematic al Norvegiei, se practică în prezent în principal în cuști plutitoare de-a lungul coastei și în fiorduri, dar dezvoltarea acestei practici este frânată de problemele ecologice și de mediu pe care le ridică. Creșterea intensivă a somonului este criticată, în special, pentru concentrațiile mari de păduchi de mare care o însoțesc și pentru evadările de pești care reprezintă o amenințare pentru somonul sălbatic care migrează în apropierea fermelor plutitoare.

De asemenea, cuștile plutitoare eliberează excremente, resturi de hrană și nutrienți direct în mediul marin, precum și anumite substanțe utilizate în tratamente sau în instalații, care pot afecta fundul mării și, local, pot contribui la eutrofizarea apelor.

‘Ne confruntăm cu mai multe provocări majore, în special în ceea ce privește bunăstarea animalelor’, a declarat premierul Jonas Gahr Store pentru postul public de televiziune NRK.

Mutarea fermelor mai departe de coastă ar putea atenua unele dintre aceste probleme.

Un studiu publicat luna trecută de Institutul Norvegian de Cercetări Marine a concluzionat că presiunea exercitată de păduchii de mare, paraziți care slăbesc somonul sălbatic și pot fi fatali pentru pui, scade semnificativ pe măsură ce fermele piscicole se mută mai departe de coastă.

Cu toate acestea, în special din cauza distanței mai mari și a condițiilor meteorologice mai dure, acvacultura în largul mării este mai complexă și mai costisitoare.

Produsele marine reprezintă al doilea cel mai important articol de export al Norvegiei, după hidrocarburi: în 2025, valoarea lor a atins un nivel record de 181,5 miliarde de coroane (aproape 17 miliarde de euro), din care 133,4 miliarde de coroane provin doar din acvacultură.