Norvegia raportează un excedent comercial de 11 miliarde de dolari, în urma majorării exporturilor de gaze

Impulsionat de un avans de peste 135% al exporturilor de gaze naturale, în septembrie excedentul comercial al Norvegiei a crescut semnificativ față de anul trecut, arată datele oficiale publicate joi, transmite DPA.

Oficiul de Statistică din Norvegia a informat că excedentul comercial a urcat în septembrie la 105 miliarde de coroane norvegiene (11 miliarde de dolari), de la 38,8 miliarde de coroane norvegiene în perioada similară din 2025. Este cel mai mare excedent comercial al Norvegiei începând din ianuarie 2023. În august, surplusul a totalizat 100,6 miliarde de coroane norvegiene.

Exporturile au urcat în ritm anual cu 53,3% în septembrie, în timp ce importurile au crescut cu doar 6,3%. Exporturile de gaze naturale au stimulat creșterea, înregistrând un avans anual de 135,6%. De asemenea, exporturile de țiței au urcat în ritm anual cu 60,6% luna trecută.

După debutul invaziei rusești în Ucraina, în 2022, Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, acoperind aproximativ 30% din cererea Uniunii Europene și a Marii Britanii de la zăcămintele operate de Equinor și alte companii.

Sistemul de export de gaze naturale al Norvegiei este pregătit pentru a satisface cererea ridicată a Europei pe parcursul iernii următoare, a anunțat la 1 octombrie Gassco, operatorul rețelei de gazoducte din țara scandinavă.

Data de 1 octombrie marchează începutul unui nou an pe piața gazelor și debutul sezonului de vârf pentru livrările către Europa, unde gradul de umplere a depozitelor este cu mult sub media multianuală.

”Pe măsură ce intrăm în sezonul de iarnă, cu lucrările de mentenanță finalizate și un sistem de transport care funcționează corespunzător, platoul continental norvegian este pregătit să satisfacă cererea din Europa”, a afirmat Alfred Skaar Hansen, directorul de operațiuni la Gassco.

Prețurile gazelor în Europa s-au dublat în 2026, ajungând la aproximativ 73 de euro pe megawat-oră (MWh), după ce războiul dintre SUA/Israel și Iran a restricționat drastic livrările de gaze naturale lichefiate din Golful Persic.

În 2025, Gassco a livrat 114,9 miliarde de metri cubi de gaze prin rețeaua sa de conducte cu o lungime de 8.800 kilometri, prin care gazele extrase în Norvegia ajung în Germania, Belgia, Franța, Marea Britanie și Danemarca. De la începutul anului și până în prezent, livrările Gassco se situează la 86,2 miliarde metri cubi, în creștere cu 2,1 miliarde metri cubi față de aceeași perioadă a anului trecut.