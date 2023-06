O afacere programată cu vise și ambiții mari

La 20 de ani, Marian Sîmpetru voia să-și deschidă un Internet Café. Planurile nu i-au ieșit atunci, dar cinci ani mai târziu reușea să intre în lumea businessului. Astfel, în 2001, alături de doi prieteni, punea temeliile eSolutions. La acea vreme, finanțările pentru startup-uri erau aproape imposibil de obținut, iar investiția cumulată în businessul lor s-a rezumat la capitalul social obligatoriu pentru înființarea unei firme. „Am pornit la drum alături de trei prieteni, cu un vis și ambiții mari – de a face soluții software de business mai bune decât ceea ce era atunci pe piață”, își amintește Marian Sîmpetru. Că au reușit, o dovedește și cifra de afaceri de 6,5 milioane de euro raportată la finele lui 2022.

Primele linii de cod care au adus profitul

Încasările au apărut încă din primele luni, în contextul în care programatorii au realizat o platformă web pentru o firmă din Marea Britanie. Proiect, care le-a adus primii 5.000 de dolari. „Noi am gândit, cumva, lucrurile cu mult înaintea vremurilor. Deși părea că suntem împotriva curentului, în timp, s-au dovedit a fi direcții bune. De exemplu, să dezvoltăm software folosind tehnologii open source nu era ușor acceptat în mediul de business la acea vreme. În timp s-a dovedit a fi un pariu câștigător. Acum, toate marile softuri sunt cu licență open source”, explică antreprenorul. Atunci când firmele românești au fost afectate de criza economică, iar supraviețuirea părea dificilă, Marian Sîmpetru recunoaște că a avut noroc, în contextul în care a semnat un contract cu Tarent, companie nemțească de tehnologie care avea clienți precum Telekom, Billa sau Bosch, pentru care dezvolta mai multe soluții software. S-a dovedit o colaborare reușită, așa că nemții au decis în 2012 să intre în acționariatul firmei românești. În structura actuală a acționariatului, Marian Sîmpetru, Miron Brezai și Ionuț Coșma dețin împreună jumătate de business, în timp ce ce Tarent controlează un pachet de 50%. „Tarent ne-a devenit întâi partener de business în proiecte, apoi, acum peste 10 ani, a intrat în acționariatul companiei. Tot ce ține de management și de modul de guvernanță a rămas în România, iar ei continuă să activeze și astăzi sub brand propriu. Chiar și în prezent când, la rândul său, a beneficiat de capital din partea grupului investițional QVEST, noi reușim să luăm partea cea mai bună – deschiderea unor domenii noi, acumularea de know-how în proiecte internaționale, factor motivant pentru echipă, precum și rigoarea germană exprimată în calitatea serviciilor și deontologia de business”, mărturisește antreprenorul. La ora actuală, eSolutions deține un portofoliu important de proiecte și de clienți din domenii diverse: IT, manufacturing, financiar, auto, medical, media, retail, acvaristică. eSolutions este prezentă în mod activ de peste 10 ani și pe piața din Germania, iar proiectele de consultanță și dezvoltare software pe care le au acolo reprezintă 40% din cifra de afaceri. „Partenerii din Germania apreciază nivelul nostru de specializare, competențele tehnice avansate și faptul că oferim tot pachetul de la consultanță la software development, ceea ce reprezintă un avantaj de business și un potențial major de creștere și în viitor. Pe lângă aceasta, derulăm proiecte și pentru companii din Israel și Statele Unite.”

Cu afaceri de 6,5 milioane de euro în 2022, mai mari cu 30% față de cele 5 milioane de euro raportate în 2021, compania estimează o creștere de 20% pentru anul acesta. „Ne propunem să punem accent pe dezvoltarea de proiecte end-to-end în care să acoperim de la zona de analiză, consultanță, design de arhitectură și implementarea soluțiilor, cu echipe dedicate. O a doua direcție de dezvoltare care vine în special datorită creșterii cererii din piață este aceea a serviciilor specializate de tipul consuntanță tehnică sau consultanță de agile management”, spune Marian Sîmpetru. Anul trecut, eSolutions și-a crescut echipa de specialiști, aproape că și-a dublat portofoliul de clienți, a reușit extinderea către clienți importanți de pe plan internațional.

Marian Sîmpetru a absolvit Finanțe Bănci, la Academia de Studii Economice din București (ASE), iar ulterior a lucrat o scurtă perioadă ca programator. El consideră că întotdeauna a avut pornirea de a fi antreprenor și recunoaște că foarte multe persoane l-au ajutat de-a lungul timpului. De exemplu, un sfat foarte bun l-a primit în urmă cu zece ani de la Dan Ostahie, fondatorul Altex. „Pentru mine, antreprenoriatul a fost pasiune curată și aceasta m-a ținut în domeniu atât timp. În continuare cred în puterea tehnologiei de a schimba modul în care trăim ca societate, de a transforma mediul de business. Vreau încă să fiu parte din toate acestea”, spune Marian Sîmpetru. De altfel, în paralel cu dezvoltarea de soluții software, în 2005, cei trei parteneri au identificat o oportunitate: organizarea de cursuri de tehnologie la nivel expert pentru companii. Această activitatea s-a concretizat în 2016 sub forma unei divizii de business: „Academia eSolutions“.

Dezvoltare cu mare atenție

Pentru eSolutions, principala preocupare a ultimilor ani a fost de a asigura echipei un climat de siguranță și de lipsă de presiune. „A fost dificil să menținem alinierea echipei în jurul culturii și valorilor companiei, să simțim unitatea acesteia, pe fondul activității de la distanță sau hibride”, mărturisește Marian Sîmpetru. În ultimii doi ani, provocări mari, devenite priorități pentru eSolutions, au fost și legate de necesitatea diversificării și echilibrării portofoliului de proiecte și clienți, precum și de extinderea echipei de specialiști. Dacă prima direcție a ținut de profilul și de background-ul pe care îl au, cea de-a doua a fost puternic influențată de context – de o cultură a muncii în schimbare și de un dezechilibru pe piața resurselor umane în domeniul nostru. De altel, dificultatea de a găsi personal specializat, pentru a acoperi pe deplin cererea pe care au avut-o, a fost principala lor limitare în ultimii ani. „Cum provocarea principală din ultimii ani a fost de a acoperi prin specialiști cererea ridicată pe proiecte, luăm în considerare pe termen mediu inclusiv un scenariu de integrare a unei companii mai mici, cu profil similar nouă, pentru a ne crește capacitatea de execuție”, își expune strategia de dezvoltare Marian Sîmpetru.