O treime dintre angajați ar refuza o promovare, pentru liniștea lor sufletească

O treime dintre angajați ar refuza o promovare dacă aceasta ar implica mai mult stres, mai multe responsabilități și mai puțin timp liber, relevă un sondaj publicat de un portal de locuri de muncă din Croația, relatează marți agenția Hina.

Sondajul portalului croat de angajări MojPosao relevă că 33% dintre respondenți ar prefera mai degrabă să dea prioritate vieții lor personale și liniștii sufletești decât să accepte o poziție ierarhică superioară.

Unii dintre respondenți au afirmat că deja, ca simpli angajați, sunt supuși unei presiuni considerabile, în timp ce alții au spus că ar accepta chiar și un salariu mai mic dacă ar avea în schimb mai mult timp liber și mai puțin stres.

Pe de altă parte, 22% dintre cei chestionați au afirmat că ar accepta fără ezitare o promovare, pentru noi provocări și oportunități de dezvoltare profesională, în timp ce un procent similar al respondenților au spus că ar accepta o astfel de avansare numai dacă creșterea salariului ar compensa corespunzător stresul suplimentar și reducerea timpului liber.

Ceilalți 23% dintre participanții la sondaj au spus că ar lua în considerare o promovare numai dacă ar putea negocia condiții care să le permită să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală, inclusiv să poată avea un program de lucru flexibil, dar fără ore suplimentare, să lucreze în telemuncă și să fie stabilite reguli clare privind disponibilitatea. Unii au mai afirmat că într-o astfel de poziție important pentru ei este să se simtă împliniți profesional.

Un număr de 455 de persoane au fost intervievate în acest sondaj. Portalul MojPosao precizează că acest eșantion nu este reprezentativ pentru angajații din Croația, dar oferă o perspectivă asupra atitudinilor față de avansarea în carieră și echilibrul dintre viața profesională și cea personală.