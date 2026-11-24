Șapte din zece angajați din România (70%) consideră că înregistrarea orelor de lucru aduce beneficii atât angajatorilor, cât și angajaților, peste media europeană de 63%, relevă studiul internațional HR & Payroll Pulse 2026, realizat de SD Worx.

Potrivit cercetării, 75% spun că angajatorul le monitorizează într-o anumită formă munca sau activitatea, comparativ cu 62% la nivel european, iar 77% declară că numărul orelor de lucru este înregistrat, față de 76% în Europa.

Datele arată că pontajul este perceput de mulți angajați și ca un instrument de organizare a muncii. În România, 59% dintre cei care își înregistrează orele lucrate spun că acest lucru îi ajută să își țină sub control volumul de muncă și să mențină un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală. Procentul este cu zece puncte procentuale peste media europeană, de 49%.

De altfel, România se numără printre țările în care angajații declară cel mai frecvent că munca sau activitatea le este monitorizată. Cu un procent de 75%, se situează după Slovenia (80%) și înaintea Finlandei și Croației (câte 72%). La polul opus se află Suedia, unde 45% dintre angajați raportează o astfel de practică, urmată de Țările de Jos (50%) și Belgia (52%), toate sub media europeană de 62%.

Modalitățile de înregistrare a timpului de lucru diferă, de asemenea. În România, 58% dintre angajați își înregistrează singuri orele lucrate, față de 57% la nivel european. Dintre toți angajații români chestionați, 43% fac acest lucru zilnic, comparativ cu 41% în Europa, iar 15% îl fac ocazional sau pentru anumite proiecte, față de 16% la nivel european.

Pentru alți 20% dintre angajații din România, timpul de lucru este înregistrat automat, prin instrumente digitale, comparativ cu 19% la nivel european. În schimb, 23% spun că orele lor de lucru nu sunt înregistrate, față de 24% în Europa.

România se află și printre țările în care angajații care își înregistrează timpul de lucru resimt cel mai frecvent un sprijin în gestionarea volumului de muncă și a echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Procentul de 59% este apropiat de cel din Irlanda (60%) și egal cu cel din Regatul Unit (59%). În Suedia, proporția este de 37%, iar în Franța (40%), Spania (41%) și Belgia (44%) se situează, de asemenea, sub media europeană de 49%.

‘În România, angajații văd în pontaj un sprijin concret pentru organizarea muncii și menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Pentru companii, aceste date arată cât de important este ca înregistrarea orelor lucrate să se traducă în decizii mai bune: o distribuire echilibrată a sarcinilor, identificarea perioadelor de suprasolicitare și o planificare realistă a resurselor. Încrederea se construiește atunci când angajații înțeleg de ce sunt colectate aceste informații și văd cum sunt folosite pentru a îmbunătăți activitatea de zi cu zi’, consideră Bogdan Ciobanu, Director General SD Worx România, citat în prezentarea cercetării.

De asemenea, monitorizarea muncii sau a activității este mai frecventă în rândul celor mai tineri angajați. În România, 87% dintre cei cu vârsta sub 25 de ani spun că activitatea le este monitorizată într-o anumită formă, comparativ cu 75% la nivel european.

În grupa de vârstă 50-64 de ani, procentul este de 65% în România, față de 56% în Europa. Pentru angajații de minimum 65 de ani, proporția este de 65% în România, comparativ cu 49% la nivel european. Astfel, în România, nivelul raportat de această ultimă grupă este mai ridicat decât în cazul celor de 50-64 de ani, în timp ce la nivel european scade. La nivelul întregului eșantion european, angajații mai în vârstă sunt monitorizați mai rar, dar tind să recunoască într-o măsură mai mare valoarea adăugată a pontajului.

SD Worx este o companie europeană specializată în soluții de HR, salarizare și administrarea timpului de lucru. SD Worx sprijină peste 100.000 de organizații, procesează salariile a peste șase milioane de angajați în fiecare lună și a înregistrat venituri de 1,3 miliarde euro în 2025.