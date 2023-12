Ohvăz intră pe profit şi preconizează o cifră de afaceri de un milion de euro în 2024

Start-up-ul românesc Ohvăz, axat pe producţia şi vânzarea de produse alimentare cu ingrediente exclusiv naturale pentru un stil de viaţă sănătos, anunţă o creştere a cifrei de afaceri cu aproape 47% şi trecerea pe profit în anul 2023.

Potrivit unui comunicat al companiei, start-up-ul, care face parte din holdingul de investiţii V7, a înregistrat o creştere de la 490.000 de euro, în 2022, la 720.000 de euro anul acesta, şi a înregistrat primele sale procente de profit.

„Pentru noi, cel mai important obiectiv a fost creşterea şi dezvoltarea companiei, însă suntem încântaţi că am reuşit ca în 2023 să trecem pragul către rentabilitate, aşa cum ne-am propus la începutul anului. Am reuşit să onorăm în mare toate estimările făcute la final de 2022, în ciuda unui an cu instabilitate sporită. Sunt foarte mulţumit că ne-am îndeplinit obiectivul şi că acesta a fost unul cât se poate de realist, fără să cădem în capcana unor previziuni prea roz”, a declarat Cristian Doru Barin, fondator şi director general al companiei Ohvăz.

În baza rezultatelor, compania preconizează pentru 2024 atingerea unei cifre de afaceri de un milion de euro şi creşterea ratei de profit.

Ohvăz este mereu în căutare de soluţii pentru a integra feedback-ul consumatorilor fără a compromite valorile companiei. Spre exemplu, anul acesta, Ohvăz a reuşit să prelungească valabilitatea uneia dintre cele mai populare categorii de produse, budinca de ovăz, de la 7 la 14 zile, exclusiv prin experimentarea unor noi modalităţi de preparare a meniurilor şi de vidare a borcanelor, fără să apeleze la conservanţi sau alte ingrediente artificiale.

Totodată, compania a adoptat începând din această toamnă recipientul fabricat 100% din plastic reciclat (rPET) pentru limonadă, fiind una dintre puţinele companii din România care folosesc acest material. Prin achiziţia de plastic reciclat, Ohvăz îşi propune să contribuie la stimularea colectării deşeurilor reciclabile, cu scopul de a încuraja un mediu economic mai responsabil în ce priveşte utilizarea resurselor şi gestionarea deşeurilor, se mai spune în comunicat.

Ohvăz a lansat un produs de nişă în România – ovăz cu lapte de migdale – cu care a avut mare succes şi pentru care a reuşit să se remarce pe piaţă drept singurul furnizor important.

Compania se bucură deja de o comunitate de clienţii fideli, de la care cere constant reacţii legate de produse, testând şi creând noi reţete de produse pe baza sugestiilor acestora.

„Preţurile au rămas aceleaşi, în schimb constatăm că a început să crească valoarea comenzilor. Se comandă mai mult, dar, surprinzător, şi mai des! În ce priveşte misiunea noastră, ea rămâne aceeaşi ca la început – să oferim un mic dejun sau o masă de prânz deosebit de gustoase, fără chimicale şi la un preţ rezonabil”, precizează Cristian Doru Barin.

Ohvăz este un start-up înfiinţat în noiembrie 2018, care a reuşit să îşi creeze propria nişă pe piaţa alimentelor din România. Compania are în prezent 16 angajaţi şi livrează în toată ţara produse preparate exclusiv din ingrediente naturale, pentru o alimentaţie echilibrată cu un minim de calorii şi un maxim de aport nutriţional.

Ohvăz oferă produse pentru mic dejun şi masa de prânz fabricate în laboratorul propriu, pe baza unor reţete originale care combină ingrediente precum ovăzul, chia, granola, migdale, unt de arahide, miere, fructe şi condimente variate.