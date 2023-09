Omul de afaceri Adrian Dragomir a lansat o platformă de Inteligență Artificială

StartAI.ro, un proiect românesc dedicat inteligenței artificiale (AI) lansată de fondatorul Termene.ro, Adrian Dragomir, a intrat oficial pe piață. Proiectul își propune să dezvolte o comunitate dinamică, să ofere bazele unei educații complete a tot ceea ce înseamnă AI, prin informații, dar și cursuri de formare, și să aducă soluții concrete de integrare a tehnologiilor și oportunități de finanțare.

„StartAI.ro este prima platformă românească dedicată inteligenței artificiale care își propune să traducă tehnologia AI pe înțelesul antreprenorilor, dar și al angajaților. Ne propunem ca această platformă să servească drept un catalizator pentru integrarea AI, pentru educarea mediului de business și nu numai. Obiectivul nostru este de a sprijini afacerile, dar și angajații și persoanele pasionate de tehnologie să adopte tehnologiile AI și să deblocheze întregul lor potențial. Prin furnizarea unui ecosistem cuprinzător de resurse, ne propunem să stimulăm inovația, să susținem creșterea economică și să poziționăm companiile românești în revoluția AI”, a declarat Adrian Dragomir, fondatorul StartAI.ro.

Platforma va cuprinde un canal dedicat comunității, unde sunt disponibile aplicații bazate pe AI, respectiv: Morgan, care are în spate Chat GPT4, Pruteanu – o aplicație care are capacitatea să corecteze din punct de vedere gramatical textele, Read2Me, care citește orice text și Transcribe Me, care poate transcrie orice document audio/ video în text, poate sumariza principalele puncte și poate crea conținut pentru social media și aplicația Termene.

În același timp, platforma StartAI.ro va cuprinde programul „AI Integration”, mastermind de 12 sesiuni fizice timp de un an, ce oferă acces la resurse exclusive, studii de caz și instrumente specifice. Prin acestea, StartAI.ro vizează 3-5 implementări AI cu impact major până la sfârșitul anului și crearea unui produs de tip MVP – minimum viable product pentru fiecare din cele 10 companii care fac parte din grupa de mastermind.

În plus, StartAI.ro recunoaște importanța suportului financiar pentru inițiativele AI, astfel că va oferi acces la un fond de investiții private equity.

„Ne propunem să creștem împreună o comunitate dornică să profite de soluțiile oferite de inteligența artificială, să învățăm beneficiile pe care această tehnologie ni le oferă și să ne folosim de toate acestea pentru scalare. StartAI.ro își propune să fie un punct de destinație unic pentru afacerile care doresc să valorifice AI în operațiunile lor și în procesele de luare a deciziilor”, a declarat Adrian Dragomir, fondatorul StartAI.ro.