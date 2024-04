OMV Petrom a anunțat că se retrage din Georgia

Producătorul de ţiţei şi gaze OMV Petrom se retrage din Georgia, arată raportul trimestrial transmis Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Compania nu precizează nici când şi nici de ce a luat această decizie şi nici în ce constă de fapt retragerea.

”Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a decis retragerea din această ţară”, se menţionează în raport.

În ceea ce priveşte proiectul Neptun Deep, compania are în plan finalizarea atribuirii principalelor contracte, concentrarea pe activităţile de obţinere a permiselor, demararea lucrărilor de construcţie şi a pregătirilor în vederea forării primei sonde în 2025.

Legat de proiectul Han Asparuh offshore Bulgaria, OMV Petrom subliniază că va continua activitatea de explorare ca operator.

Compania estimează volume totale de vânzări de gaze naturale mai mici faţă de 2023 (2023: 47 TWh), î principal din cauza surselor de aprovizionare reduse. Producţia totală netă de energie electrica este prognozată sa fie mai mare faţă de 2023 (2023: 4,2 TWh), reflectând o revizie mai scurtă ca durată a centralei electrice de la Brazi planificată în T2/24.

Pentru 2024, OMV Petrom preconizează că preţul mediu al titeiului Brent va fi in jur de 85 dolari pe baril (estimarea anterioara: in jur de 80 dolari /bbl; 2023: 82,6 dolari/bbl).

Valoarea investiţiilor organice se estimează ca va fi în jur de 6,5 miliarde lei în acest an (de la 4,7 miliarde lei în 2023), cu investiţii mai mari faţă de 2023 dedicate in principal proiectului Neptun Deep şi celor cu emisii de carbon reduse şi zero, cu precadere SAF/HVO, energie din surse regenerabile si reteaua de statii de incarcare a vehiculelor electrice (EV).

Investitiile suplimentare pentru proiectele cu emisii de carbon reduse si zero aferente tranzactiilor de achizitii anuntate ar putea duce investitiile totale la aproximativ 8 miliarde lei. ”Investitiile necesita un mediu de reglementare şi fiscal previzibil şi stabil”, precizează compania.

În Explorare&PRoducţia, investiţiile vor fi de circa 4,7 miliarde lei (2023: 2,6 miliarde lei), din care aproximativ jumătate pentru proiectul Neptun Deep. OMV Petrom plănuieşte forarea a circa 40 de sonde noi şi sidetrack-uri şi realizarea a pana la 500 de reparatii capitale la sonde (2023: 45 de sonde noi si sidetrack-uri şi 497 de reparatii capitale la sonde).

Productia se estimeaza că va fi peste 106.000 bep/zi (2023: 113.000 bep/zi), luând în considerare faptul că nu se vor efectua vânzări de active.

De asemenea, OMV Petrom are ca ţintă reducerea intensităţii emisiilor de carbon cu 30% până în 2030 faţă de 2019 (2023: scădere de ~11% faţă de 2019).

Conform estimărilor OMV Petrom, consumul national de gaze naturale a crescut în primul trimestru al anului cu aproximativ 6% fata de T1 2023, sustinut in principal de consumul mai mare de gaze naturale pentru productia de energie electrică, precum si reluarea activitatii unor producatori de ingrasaminte chimice, partial contrabalansat de vremea calda.

Î primul trimestru al acestui an, centrala electrică Brazi a generat o productie excelentă, atingand 1,6 TWh (1 TWh in T1/23), nivel record pentru un trimestru unu, acoperind 10% din mixul de generare al Romaniei. T1/23 a fost impactat de revizia planificata a centralei electrice Brazi cu intreaga capacitate in martie 2023.

Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 6% în primul trimestru, la 1,39 miliarde lei, de la 1,48 miliarde lei în primul trimestru din anul 2023. Veniturile din vânzări au fost mai mici cu 10%, la 8,54 miliarde lei.

Producţia totală de hidrocarburi a scăzut cu 3%, în primele trei luni ale anului, la 10,16 milioane barili echivalent petrol, în principal din cauza declinului natural.