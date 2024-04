OMV Petrom va testa, timp de patru luni, la Petrobrazi, o instalaţie inovatoare pentru captarea şi utilizarea carbonului

OMV Petrom va testa la Petrobrazi o instalaţie inovatoare pentru captarea şi utilizarea carbonului, o iniţiativă parte din proiectul internaţional ConsenCUS, finanţat de Comisia Europeană (CE), prin programul Orizont 2020, informează compania într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, testele se vor derula pe o perioadă de patru luni, începând din iunie 2024, şi fac parte dintr-o campanie demonstrativă derulată în trei ţări: Danemarca, România şi Grecia.

„Instalaţia este formată din trei unităţi. Prima captează CO2 printr-o tehnologie mai eficientă decât metodele tradiţionale. În a doua unitate se obţine CO2 de înaltă puritate, iar la final a treia unitate transformă CO2 într-un produs chimic, formiat de potasiu, cu multiple utilizări, precum producţia de combustibili sintetici. Instalaţia a fost testată cu succes în Danemarca, la o fabrică de ciment. Din România, instalaţia se va îndrepta spre Grecia, către o fabrică de producţie de magneziu”, precizează OMV Petrom.

ConsenCUS, care a fost iniţiat în anul 2021, este un proiect destinat inovării pe durata a patru ani, finanţat de Comisia Europeană prin programul Orizont 2020. Proiectul îşi propune să demonstreze viabilitatea unei noi tehnologii aplicabile sectoarelor în care reducerea emisiilor de carbon este dificilă.

Proiectul este derulat de un consorţiu format din 19 instituţii de cercetare de top şi companii inovatoare: Universitatea din Groningen, New Energy Coalition (NL), Wetsus (NL), Coval Energy (NL), Universitatea Tehnică din Danemarca (DK), Studiul geologic al Danemarcei şi Groenlandei (DK), Danish Gas Technology Centre (DK), Aalborg Portland (DK), Universitatea Heriot-Watt (UK), Universitatea Robert Gordon (UK), Net Zero Technology Center Ltd (UK), British Geological Survey (Marea Britanie), Centrul pentru Cercetare şi Tehnologie Hellas, Grecian Magnezite (GR), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Universitatea Zhejiang, Universitatea Jiao Tong din Shanghai (CN) şi Universitatea din Calgary (CA).

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep, în 2023.

Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 de benzinării, sub două branduri – OMV şi Petrom. OMV Petrom este o companie în care, la sfârşitul anului 2023, acţionarii români deţin peste 43% din total (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 22,5% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti).