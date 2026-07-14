OPEC înrăutățește din nou estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 la 780.000 barili pe zi (bpd), a treia înrăutățire consecutivă a prognozei, din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu, transmit Reuters și Xinhua.

Grupul continuă să se aștepte la un impact mai mic asupra consumului, după izbucnirea conflictului, decât alte instituții, cum ar fi Agenția Internațională a Energiei (IEA). OPEC previzionează că, spre finalul anului, consumul se va redresa și a revizuit în creștere prognozele pentru 2027.

‘Dinamica creșterii economiei mondiale în primul semestru din 2026 a rămas în mare măsură rezilientă. Potențiala moderare a tensiunilor geopolitice ar putea impulsiona evoluția PIB-ului global în semestrul doi din 2026 dacă piețele energetice și fluxurile comercial se stabilizează și mai mult’, se arată în raportul lunar al OPEC publicat luni.

În 2027, cererea globală de petrol ar urma să crească cu aproximativ 1,94 milioane bpd, o revizuire în urcare cu aproximativ 200.000 bpd a prognozei OPEC din iunie.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a convenit să reia majorarea producției din aprilie, dar închiderea Strâmtorii Ormuz a făcut imposibilă creșterea producției la cotele stabilite.

Luna trecută, producția medie de țiței a OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) s-a situat la 36,28 milioane bpd, în creștere cu trei milioane bpd față de mai. Datele din mai includ Emiratele Arabe Unite (EAU), care au ieșit din OPEC și OPEC+ la 1 mai.