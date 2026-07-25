Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut cu 21% după ce atacurile cu drone au forțat închiderea terminalului CPC

Producția de petrol și condensat a Kazahstanului a scăzut cu aproximativ 21% în data de 22 iulie, după închiderea unui terminal de la Marea Neagră care servește drept principal punct pentru livrările de țiței kazah, în urma unor atacuri cu drone, au declarat joi, pentru Reuters, două surse din industria petrolieră.

Potrivit acestor surse, producția de petrol și condensat a Kazahstanului a scăzut, miercuri, până la 1,63 milioane de barili pe zi, de la o medie de 2,07 milioane pentru luna iulie.

Scăderea a fost deosebit de accentuată la câmpul Tengiz, condus de Chevron, cel mai mare câmp petrolifer din Kazahstan. O sursă a declarat că la Tengiz producția s-a redus cu peste jumătate, până la aproximativ 406.000 de barili pe zi miercuri, de la o medie 925.000 bpd, în iulie.

Ministerul kazah al Energiei a confirmat reducerea, declarând că producătorii au scăzut producția deoarece oleoductul CPC a restricționat intrările, iar rezervoarele sale de stocare se apropiau de capacitate maximă. ‘Ajustarea a fost o măsură tehnică menită să mențină stabile operațiunile de producție’, a precizat Ministerul Energiei.

Conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) a încetat să mai primească petrol din Kazahstan, după ce, luni, a suspendat încărcările din cauza atacurilor asupra petrolierelor la terminalul său de la Marea Neagră. Suspendarea încărcărilor în conducta CPC, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită și alți producători din Golf.

CPC este o conductă petrolieră de 1.510 km care conectează zăcămintele de petrol din Kazahstan cu portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Petrolul încărcat la Novorossiisk este apoi transportat cu petroliere către piețele mondiale. Prin conducta CPC sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar ea este folosită și pentru transportul petrolului rusesc.