Peste jumătate din angajatorii români sunt dispuși să crească salariile pentru a-și păstra angajații

Peste 70% dintre liderii români estimează că salariile din compania unde lucrează sunt la același nivel cu al competiției, în timp ce sunt dispuși să majoreze salariile pentru a-și păstra angajații, potrivit studiului Randstad Romania HR Trends 2023. Raportul, realizat de compania de resurse umane Randstad România, identifică informații cheie despre modul în care companiile se adaptează la contextul economic actual, care sunt provocările acestora și cum intenționează să le abordeze în viitorul apropiat.

Cele mai mari provocări ale companiilor, în 2023

În ceea ce privește volumul vânzărilor produselor sau serviciilor în 2023, 46% dintre respondenți, lideri ai mediului de afaceri din diverse industrii din România, se așteaptă ca acestea să crească, 29% estimează că vor rămâne stabile, iar 9% preconizează o scădere. Gestionarea creșterii costurilor salariale provocate de inflație pare a fi cea mai mare provocare pentru mai mult de jumătate dintre liderii români, urmată de gestionarea costului mai mare al (desfășurării) afacerilor din cauza inflației (55%) și de pierderea candidaților din cauza inflației salariale (44%). Alte provocări ale acestora sunt:

– gestionarea costurilor ridicate cu energia – 36%,

– gestionarea costurilor neprevăzute – 30%,

– menținerea activităților operaționale ale afacerii – 22%,

– menținerea relației cu clienții și/sau furnizorii – 20%,

– menținerea marjelor comerciale – 19%,

– creșterea securității digitale – 17%,

– asigurarea proceselor și garantarea productivității – 16%,

– gestionarea creșterii extraordinare a afacerii – 15%.

Pentru a face față unei eventuale recesiuni, 73% dintre respondenți declară că ar îngheța angajările. Alte opțiuni interesante într-un astfel de scenariu sunt dezvoltarea abilităților angajaților, ajustarea produselor și serviciilor – vor fi vândute doar cele eficiente din punct de vedere al costurilor, creșterea prețurilor, reducerea pachetelor de compensații și beneficii, investițiile în eficiența energetică, programul mai scurt de lucru sau creșterea orelor de muncă de acasă (pentru a reduce costurile cu energia).

Principalele tendințe privind forța de muncă și salariile

Principala tendință în rândul candidaților, care se transformă într-un impediment major în recrutare, constă în așteptările mari ale forței de muncă în ceea ce privește salariul, deoarece românii se străduiesc din ce în ce mai mult să obțină o calitate mai bună a vieții. Potrivit raportului Randstad HR Trends 2023, așteptările salariale nerealiste reprezintă cel mai frecvent obstacol în recrutare, pentru aproximativ 90% dintre liderii români, care întâmpină, de asemenea, dificultăți în găsirea de candidați cu experiența de lucru necesară în industria în care lucrează.

În ceea ce privește planurile de angajare în 2023, 33% dintre respondenți se așteaptă la o creștere a numărului de angajați, 50% nu vor angaja în acest an, iar 6% anticipează o scădere a numărului de angajați. IT&C, Producție și FMCG sunt sectoarele care necesită cel mai mare volum de angajări. Aproximativ jumătate dintre companiile participante care au poziții deschise în acest an declară că fac angajări datorită creșterii afacerii. Printre alte motive semnificative pentru noi angajări se află nevoia de noi competențe în organizație, diversificarea afacerii și fluctuația de personal. Majoritatea companiilor caută candidați în departamentele de vânzări sau IT. Respondenților le este cel mai dificil să angajeze în departamentele de marketing/comunicare (tradiționale), vânzări și achiziții.

În 2023, implicarea oamenilor devine principala provocare în managementul resurselor umane. Randstad HR Trends 2023 identifică următoarele aspecte pe care companiile le consideră provocări privind forța de muncă, în acest an:

– menținerea angajaților implicați – 63%,

– atragerea talentelor – 62%,

– gestionarea așteptărilor privind compensațiile și beneficiile – 58%,

– păstrarea performerilor de top și dezvoltarea liderilor talentați – 57%,

– gestionarea cifrei de afaceri ridicate – 32%,

– brandul de angajator – 32%,

– deficitul de talente locale – 32%,

– gestionarea deficitului de competențe – 31%,

– angajarea de noi membri în echipă – 29%,

– asigurarea sănătății mintale a angajaților – 21%,

– alinierea programului de lucru flexibil cu nevoile afacerii – 13%.

Programele de formare reprezintă soluția pe care majoritatea companiilor respondente sunt dispuse să o implementeze pentru a gestiona provocările ce țin de resurse umane menționate de mai sus (76%), urmate de creșterea salariilor (57%), opțiuni de lucru mai flexibile pentru angajați (37%), pachete de beneficii personalizate (33%), angajarea de talente din alte țări (24%), creșterea utilizării contractorilor angajați extern (15%), externalizarea funcțiilor de afaceri (6%) și angajările în regim part-time (4%).

Piața forței de muncă este dominată de munca flexibilă, fie hibridă, fie complet la distanță. 82% dintre respondenți consideră că o săptămână de lucru de 4 zile este imposibil de gestionat, doar 3% intenționează să o implementeze pentru a-și susține angajații să-și îmbunătățească echilibrul dintre viața profesională și cea privată, iar 13% intenționează să o testeze.