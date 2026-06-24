Peste jumătate din tinerii interesați de Web3 nu reușesc să obțină un loc de muncă în industrie

Deși industria tehnologiei Web3 dispune de un bazin important de candidați educați, motivați și interesați de o carieră în domeniu, primul pas către un loc de muncă rămâne dificil pentru mulți doritori. Lipsa experienței, decalajul dintre pregătirea teoretică și competențele cerute în piață, precum și accesul limitat la mentorat sunt principalele bariere semnalate de tinerii participanți la un sondaj realizat de Bitget, cea mai mare platformă universală de schimb din lume.

Web3 este denumirea folosită pentru a descrie următoarea etapă de dezvoltare a internetului, bazată pe tehnologii precum blockchain, active digitale, aplicații descentralizate și, tot mai des, inteligență artificială.

Sondajul a fost realizat în rândul a peste 300 de tineri aflați la început de drum sau aspiranți la o carieră în domeniul acestei tehnologii, ei provenind din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv Europa. Cu toate că Web3 continuă să atragă talente cu un nivel ridicat de educație, fiind un domeniu în continuă expansiune, mulți candidați nu reușesc să obțină primul lor rol în industrie.

Potrivit datelor, peste 54% dintre respondenți spun că lipsa experienței a reprezentat un obstacol important în a obține postul pe care și-l doreau, în timp ce 52% au afirmat că educația le-a oferit doar cunoștințe teoretice, dar nu și competențe practice, aplicabile imediat într-un loc de muncă.

Raportul citat mai subliniază, totodată, că sectorul se confruntă mai degrabă cu o provocare legată de accesul la oportunități decât cu o lipsă de talente, mulți candidați calificați întâmpinând dificultăți în a dobândi experiența necesară pentru a face primul pas în industrie. Existența unui “bazin” viabil de potențiali angajați potriviți este confirmată și de faptul că aproape 46% dintre participanții la acest sondaj au vârste cuprinse între 23 și 30 de ani, iar peste 58% dețin o diplomă de licență, masterat sau doctorat.

„Industria a reușit să atragă talente la nivel global. Provocarea acum este transformarea acestui talent în ocuparea locurilor de muncă. Concluziile arată că există un număr mare de candidați motivați și educați, însă mulți dintre ei întâmpină dificultăți în a face primul pas în industrie. Reducerea acestui decalaj va fi esențială pentru următoarea etapă de creștere a industriei”, a declarat Gracy Chen, CEO Bitget.

Tinerii spun că au nevoie și de un mentor

Este evidențiată, de asemenea, importanța tot mai mare a piețelor emergente în conturarea viitorului forței de muncă din domeniul tehnologiei Web3. De exemplu, Nigeria, Indonezia și China au reprezentat aproape jumătate din totalul respondenților, ceea ce reflectă modul în care educația în domeniul blockchain și interesul pentru o carieră în domeniu se extind dincolo de hub-urile tehnologice tradiționale.

În același timp, este importat de subliniat faptul că interesele profesionale ale talentelor evoluează odată cu cererea din industrie. Intersecția dintre inteligența artificială și blockchain a devenit cel mai căutat traseu profesional, fiind selectată de 61% dintre respondenți.

Totuși, în pofida entuziasmului puternic pentru sector, respondenții au indicat constant expunerea practică la industrie drept un element absent în dezvoltarea carierei, mare parte dintre ei selectând mentoratul din partea profesioniștilor drept mecanismul de sprijin cel mai probabil să le accelereze evoluția în domeniu.

Prin programul Blockchain4Youth Learning Hub, Bitget încearcă să ofere șansa dobândirii experienței de care tinerii au nevoie pentru a obține locul de muncă dorit. Programul a depășit recent pragul de 10.000 de cursanți înregistrați la nivel global. Participanții care finalizează cu succes programul primesc un certificat ce poate fi utilizat pentru acces la evaluare prioritară pentru oportunități în cadrul Bitget și al Blockchain4Youth Talent Alliance, ceea ce contribuie la conectarea educației cu trasee profesionale reale..

Mai multe informații despre raportul Blockchain4Youth (B4Y) pot fi obținute accesând acest link.