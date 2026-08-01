64% dintre angajați spun că munca le oferă stabilitate, dar nu îi pregătește suficient pentru viitor

Circa 64% dintre angajați spun că rolul actual le oferă în principal stabilitate, fără suficiente oportunități de evoluție sau chiar îi ține pe loc, 14% se simt pe deplin siguri la job și au încredere în perspectivele lor profesionale, în timp ce jumătate se consideră relativ siguri, dar urmăresc atent schimbările din companie și din piață, relevă un sondaj de specialitate, dat vineri publicității.

Potrivit sondajului realizat de Genesis Property, siguranța profesională nu mai este construită exclusiv în jurul stabilității unui loc de muncă, ci tot mai mult în jurul capacității oamenilor de a învăța, de a se adapta și de a rămâne relevanți într-o economie remodelată de inteligența artificială.

Această combinație dintre stabilitate și nevoia de adaptare se reflectă și în modul în care angajații își descriu parcursul profesional actual. Aproape 47% spun că se află într-o etapă fără schimbări majore, iar peste 21% sunt concentrați pe învățare și adaptare pentru a ține pasul cu transformările din piață. Doar circa 13% se consideră într-o perioadă clară de creștere și dezvoltare, ceea ce arată că, pentru mulți, prioritatea momentului este menținerea relevanței profesionale, nu accelerarea carierei.

”Siguranța profesională nu mai înseamnă doar stabilitatea unui loc de muncă, ci capacitatea oamenilor de a rămâne relevanți într-un context economic și social care se schimbă rapid. Presiunile economice, transformarea rolurilor și avansul inteligenței artificiale îi determină pe angajați să caute mai mult decât continuitate: oportunități reale de învățare, adaptare și evoluție. În acest context, organizațiile trebuie să creeze medii care nu doar susțin performanța de astăzi, ci îi pregătesc pe oameni pentru ceea ce urmează. Biroul poate deveni o parte importantă a acestui proces, un spațiu pentru colaborare, schimb de idei, învățare și dezvoltare profesională, capabil să susțină transformarea oamenilor și reziliența companiilor”, a afirmat Teodor Stoica, HR Manager, Genesis Property, citat într-un comunicat al companiei.

Situația de pe piața muncii devine tot mai complicată, în contextul în care presiunile economice se traduc tot mai vizibil în stagnarea veniturilor, creșterea volumului de muncă și măsuri de eficientizare. Aproape 24% dintre angajați indică stagnarea salariilor sau creșteri mult mai mici decât în anii anteriori, peste 18% resimt o creștere a volumului de muncă, iar aproximativ 12% observă măsuri de optimizare a costurilor în organizațiile lor.

Nesiguranța profesională este alimentată în primul rând de contextul economic și de posibilele efecte ale acestuia asupra companiilor. Peste 40% dintre angajați indică situația economiei drept principala sursă de îngrijorare, aproximativ 26% se tem de restructurări sau concedieri, iar aproape 11% resimt lipsa oportunităților de dezvoltare profesională, indică sondajul.

Siguranța profesională este asociată în continuare în principal cu stabilitatea financiară, dar începe să includă tot mai mult și perspectivele de dezvoltare și adaptare. O treime dintre angajați o definesc printr-un venit stabil pe termen mediu și lung, aproape 19% prin soliditatea financiară a angajatorului, iar 11% prin accesul la oportunități reale de dezvoltare profesională.

”Relevanța profesională este legată tot mai mult de capacitatea oamenilor de a învăța, de a integra tehnologia și de a colabora eficient. Peste 19% dintre angajați consideră că trebuie să își dezvolte în primul rând adaptabilitatea și capacitatea de învățare continuă, aproape 14% indică utilizarea AI, iar peste 12% pun accent pe comunicare și colaborare. Totodată, pregătirea pentru impactul AI avansează, dar rămâne inegală și încă marcată de incertitudine. Peste 32% dintre angajați au început să își dezvolte competențele necesare, aproape 28% folosesc deja AI în activitatea lor, iar aproximativ 27% înțeleg că tehnologia le va transforma munca, dar nu știu încă exact cum să se pregătească”, reiese din sondaj.

Percepția asupra AI rămâne mai degrabă echilibrată decât polarizată, mulți angajați văzând simultan potențialul și riscurile acesteia.

În acest sens, aproape 35% consideră AI atât o oportunitate, cât și o amenințare, 34% o percep în principal ca pe o oportunitate, iar peste 22% nu cred că va avea un impact semnificativ asupra propriului job.

Sondajul Genesis Property despre siguranța profesională în 2026 a fost desfășurat online în luna iulie, pe un eșantion total de 1.026 utilizatori de internet din România, dintre care peste 54% sunt bărbați, 16% sunt patroni/asociați sau cu funcții de conducere, iar peste 31% au un venit net de peste 6.000 de lei.

Genesis Property este unul dintre cei mai importanți dezvoltatori și operatori de clădiri de birouri clasa A din România, cu o experiență de peste 20 de ani pe piața imobiliară.