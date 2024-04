Peste un milion de clienţi ING Bank au beneficiat de protecţie financiară din asigurări NN în ultimii 10 ani

Peste 1 milion de clienţi ING Bank au beneficiat de protecţie financiară din asigurări NN în ultimii 10 ani şi au primit indemnizaţii totale de peste 25 de milioane de euro în situaţiile acoperite, potrivit unui comunicat de presă.

„NN România şi ING Bank România au susţinut peste 1 milion de clienţi să beneficieze de protecţie financiară prin soluţiile dezvoltate ca parte a parteneriatului strategic început în urmă cu 10 ani, printre care asigurări de viaţă, de sănătate, pentru pierderea locului de muncă sau ataşate unui împrumut”, se menţionează în comunicat.

Astfel, în situaţiile acoperite, clienţii care au avut nevoie de asigurare sau familiile acestora au primit în total indemnizaţii în valoare de 25 de milioane de euro până în prezent.

„Din acest an, portofoliul de asigurări dezvoltate împreună cu ING Bank se extinde cu un nou produs, asigurarea facultativă de locuinţă NN, care oferă clienţilor protecţie financiară în situaţii care le pot afecta casa, şi vom continua să investim în următorii ani în dezvoltarea de noi soluţii şi experienţe pentru clienţi băncii. Istoria comună şi parteneriatul solid pe care îl avem cu ING Bank ne ajută să înţelegem nevoile clienţilor de servicii bancare şi să le oferim soluţii relevante de protecţie pentru tot ce contează mai mult pentru ei, contribuind la sănătatea lor financiară şi la reducerea vulnerabilităţii în situaţii neprevăzute”, a afirmat Cătălin Elisei, directorul general al companiei de asigurări generale NN Asigurări, parte din NN România.

Potrivit sursei citate, clienţii care au cont bancar sau accesează un credit ING Bank şi îşi doresc protecţie financiară oricând pe parcursul colaborării cu banca pot cumpăra soluţiile de asigurare NN România online, direct din ING Home’Bank, sau în locaţiile fizice din reţeaua ING Office.

În prezent, NN România şi ING Bank oferă în parteneriat asigurarea de viaţă ING Vita Protect, asigurarea de sănătate ING Health Protect, asigurarea pentru pierderea locului de muncă ING Salary Protect, dar şi asigurări care pot fi ataşate împrumuturilor de nevoi personale sau creditelor ipotecare.

„Principiul de la care pornim în strategia noastră de retail banking este cel al relevanţei pentru viaţa de zi cu zi a clienţilor noştri. Fie că vorbim de tipuri de produse sau de servicii intuitive, disponibile oriunde şi oricând, dezvoltăm şi testăm toată oferta noastră prin acest filtru. Acelaşi principiu l-am aplicat şi în produsele dezvoltate împreună cu NN, şi în toţi cei 10 ani am funcţionat atât de bine pentru că am oferit asigurările relevante pentru clienţii noştri, dar şi o experienţă excelentă. Ca exemplu, în perioada pandemiei am lansat asigurarea de salariu, iar acum integrăm în ofertă produsul de asigurare facultativă a casei”, a afirmat Anda Păştean, Insurance Product Area Lead la ING Bank România.

Asigurările NN disponibile clienţilor ING Bank au costuri accesibile şi pot fi achiziţionate într-o experienţă digitală, din secţiunea Asigurări NN din aplicaţia de internet şi mobile banking ING Home’Bank. Asigurarea ING Vita Protect costă 18, 36 sau 89 de lei pe lună şi oferă protecţie în cazul decesului din îmbolnăvire sau accident, cu acoperire de până la 1 milion de lei.

ING Health Protect costă 12, 35 sau 50 de lei pe lună şi acoperă situaţia unei intervenţii chirurgicale cu până la 15.000 de lei. Pachetele ING Salary Protect au un cost de 15, 30 sau 45 de lei pe lună şi oferă până la 1.500 de lei pe lună în caz de şomaj sau concediu medical prelungit şi până la 480.000 de lei în situaţia invalidităţii ca urmare a unui accident. Iar ING Credit Protect acoperă valoarea creditului în situaţia decesului sau o sumă de bani timp de până la 6 luni în cazul şomajului sau a unei invalidităţi, în timp ce asigurarea de viaţă ataşată creditelor ipotecare acoperă valoarea creditului în caz de deces.

În 2014, diviziile de asigurări de viaţă, pensii şi investiţii ale ING Bank au fost separate la nivel global de grupul bancar şi au devenit NN Group printr-o ofertă publică iniţiată (IPO) la bursa Euronext Amsterdam. Astfel, în România, ING Asigurări de Viaţă şi ING Pensii SAFPAP s-au transformat în NN Asigurări de Viaţă şi NN Pensii SAFPAP, continuând să opereze de atunci complet independent de ING Bank.

NN este prima companie internaţională de asigurări de viaţă care a intrat pe piaţa din România, în 1997, oferind în prezent un portofoliu extins de asigurări de viaţă, de sănătate şi generale, de locuinţă sau pentru accidente auto în care persoanele asigurate îşi pierd viaţa, iar compania activează de 17 ani şi în segmentul pensiilor private obligatorii şi facultative.

În prezent, NN are 500 de angajaţi şi 1.600 de consultanţi financiari şi manageri în forţa de vânzări şi susţine peste 2,3 milioane de clienţi de asigurări şi pensii, un sfert din populaţia activă a României, să protejeze tot ceea ce contează mai mult pentru ei.

NN România este parte din NN Group, companie de servicii financiare cu o istorie de mai bine de 175 de ani la nivel internaţional şi o prezenţă puternică în 11 ţări, având în total peste 16.000 de angajaţi şi peste 19 milioane de clienţi. NN Group este listat la bursa Euronext Amsterdam din 2014 şi urmăreşte să fie lider de industrie recunoscut pentru experienţa clienţilor, talente şi pentru contribuţia în societate.

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi – companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.