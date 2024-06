Piața de brokeraj de credite convinge tot mai mulți doritori de împrumuturi bancare

Piața de brokeraj de credite bancare s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani odată cu sistemul bancar. După un recul major în 2009, atunci când criza a lovit toate băncile, brokerajul de credite a reînceput să crească pentru a ajunge la aproximativ 40% din totalul creditelor noi acordate în fiecare an de bănci. Este vorba atât de credite ipotecare și de nevoi personale noi, cât și refinanțări.

Utilizarea brokerilor de credite este o practică normală în orice sistem bancar modern. Dacă banca la care ai deja un cont deschis nu îți oferă soluții personalizate sau percepe dobânzi mai mari decât altele din piață, în loc să stai și să cauți pe siteurile de consultanță financiară, poți apela la un broker. Acesta are, de regulă, convenții cu toate băncile și știe care sunt cele mai bune condiții pe care le poți obține pentru finanțarea de care ai nevoie. Clientul nu plătește nimic în plus, brokerul fiind recompensat de bancă pentru atragerea unui nou client.

Majoritatea creditelor luate cu ajutorul brokerilor sunt ipotecare sau de refinanțare pentru sume semnificative. Pentru credite mici, de nevoi personale, clienții apelează mai puțin la intermediari, fiind vorba de împrumuturi pe care le pot obține relativ ușor de la bancă. Din analizele compilate în Asociația Română a Brokerilor de Credite, pe segmentul creditelor ipotecare standard, brokerii de credite reprezintă aproximativ 36% din totalul industriei bancare. Acest lucru arată atât o maturizare a pieței, cât și o validare a acestui serviciu sinergetic ofertelor bancare. Per total piață de credite, estimarea este de 40% prin intermediari, estimare realizată de AVBS Credit.

Kiwi Finance, unul dintre cei mai mari brokeri, cu o istorie de 20 de ani care se împletește cu istoria brokerajului, și-a dublat cifra de afaceri în ultimii patru ani. Astfel, în 2023 cifra de afaceri a fost de 40 de milioane lei, în scădere de 9% față de 2022 datorată în special evoluției pieței de creditare de anul trecut. „2023 a fost un an foarte important pentru noi pentru că e anul în care KIWI Finance a marcat oferirea serviciilor noastre către a doua generație de clienți. Copiii primilor noștri clienți sunt acum maturi și au apelat la noi pentru planurile financiare pe care le au. Pot să spun că acesta este un vis împlinit și o viziune validată cu care am fondat această companie, ca brokerul KIWI să fie pentru clienți prietenul și ajutorul financiar pe care îl recomandă mai departe copiilor”, a declarat Anca Bidian, CEO Kiwi Finance.

Brokerul a încheiat 2023 cu un volum de credite intermediare de peste 1,7 miliarde lei (350 milioane euro), din care peste 90% sunt credite ipotecare sau de construcții. Din totalul creditelor ipotecare intermediate anul trecut de KIWI Finance, 42% au fost imobile noi finalizate după 2021, 24% imobile construite în perioada 2010-2020, 10% imobile construite înainte de 1977 și 24% imobile construite între 1977 și 1990. În funcție de tipul imobilului, 72% au fost apartamente de două sau trei camere, 16% imobile cu patru camere, 5% garsoniere și 7% imobile cu peste cinci camere.

„Anul trecut a avut o dinamică atipică în special pe segmentul creditelor ipotecare. Prima parte a anului a debutat cu dobânzi de aproape trei ori mai mari decât cu un an înainte, ceea ce a condus la o efervescență a ofertelor de refinanțare și o scădere a creditelor ipotecare de achiziții de aproximativ 50%. După jumătatea anului, s-a accentuat trendul descrescător al dobânzilor fixe, în special, cererea a crescut constant, tranzacțiile au înregistrat creșteri mai mari de 10% de la o lună la alta și per total creditele ipotecare de achiziții au recuperat mai mult de un sfert din scăderea primei jumătăți”, a declarat Anca Bidian. Cu toate că avansul minim solicitat de bănci se situează între 15% și 25%, avansul mediu în 2023 în portofoliul KIWI Finance a fost de 33% la achiziția unui apartament și 40% pentru case, cu cele mai mari avansuri înregistrate în Cluj, urmate de cele din București.

Evoluția creditării

Tendițele pentru 2024 pe aflăm din raportarea AVBS Credit pentru primul trimestru, perioadă în care brokerul a intermediat credite ipotecare în valoare de peste 61,5 milioane de lei, în creștere de la 54,1 milioane de lei în primul trimestru al anului trecut. Prin programul „Noua Casă”, în schimb, au fost intermediate credite în valoare de 511,602 lei, în scădere cu 2,7 milioane de lei mai puțin față de aceeași perioadă din 2023, când valoarea lor a fost de 3,230,957 de lei.

„Tendințele în materie de credite s-au schimbat mult în ultimul an. Deși vedeta este tot creditul ipotecar, interesul pentru programul „Noua casă” a scăzut. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că românii au înțeles că există variante mai bune în moemntul de față, mai precis varianta creditului cu dobândă fixă. Programul „Noua casă” are dobândă variabilă, iar românii sunt într-un context economic în care au nevoie de predictibilitate când vine vorba de finanțele lor. O altă tendință pe care am observat-o a fost interesul crescut pentru nevoi personale și carduri de credit”, spune Valentin Anghel, fondator AVBS Broker de Credite. Creditele de nevoie personale au crescut în portofoliul AVBS, de la o valoare de 6,2 milioane lei anul trecut până la 9,2 milioane lei anul acesta.

Revenirea apetitului românilor pentru împrumuturi a început să se facă simțită încă de la finele lui 2023 când, în ultimele trei luni, volumul creditelor ipotecare în lei acordate de bănci s-a dublat comparativ cu perioada similară din 2022 și a ajuns la 10 miliarde lei (2 miliarde euro), conform datelor BNR. Anunțul de majorare a cotei reduse de TVA pentru locuințele de până în 120.000 euro și-a adus, la rândul său, aportul la acest rezultat.

Anul a început în forță, doar în perioada ianuarie-februarie 2024 creditele noi în lei acordate gospodăriilor populației pentru locuințe atingând pragul de 6,8 miliarde de lei (1,3 miliarde euro) și depășind considerabil nivelul înregistrat pe tot parcursul trimestrului I din 2023, de 5,2 miliarde de lei (1 miliard euro), potrivit raportărilor făcute de BNR. Climatul favorabil de la nivelul pieței s-a putut observa și în rezultatele Imobiliare.ro Finance, volumul creditelor acordate prin intermediul celor 200 de brokeri din rețeaua națională fiind, în primele trei luni, cu 83% mai mare față de intervalul corespunzător din 2023.

Platforme de creditare

Digitalizarea influențează și piața de brokeraj, unde vedem, în ultimii ani, tot mai multe platforme online dedicate cererii de credite. Una dintre aceastea, creată de White Image împreună cu 123credit.ro, a înregistrat în primul trimestru al anului, o rată de succes 4% din totalul de circa 3.000 de cereri depuse pe platforma online. „Piața financiară se bucură de numeroase soluții de finanțare, menite să răspundă nevoilor diferite de creditare ale clienților. Pentru a ușura procesul de accesare a unui credit și a găsi cea mai bună variantă disponibilă în piață într-un timp scurt, dar înțelegând totodată fiecare opțiune de creditare în parte, am creat pentru 123credit.ro un program de comunicare automatizat”, spune Andrei Georgescu, co-fondator White Image. Acesta mai arată că persoanele care depun o cerere află în timp real dacă banca a acceptat sau nu solicitarea de credit. „Obiectivul platformei 123credit.ro este de a ușura obținerea unui credit. Oferim clienților posibilitatea să aplice în doar 5 minute. În plus, utilizatorii pot compara ușor ofertele de creditare disponibile de la băncile partenere. În prezent, intermediem creditarea cu peste 30 de instituții financiare și dispunem de o rețea națională de broker care acoperă 40 de orașe, din 28 de județe”, spune și Sebastian Piu, co-fondator și Managing Partner, 123credit.ro.

O platformă online oferă și Kiwi Finance, care are un serviciu prin care precalifică clienții în funcție de toate datele și care a condus la o automatizare în proporție de aproape 70% a proceselor, de la introducere și actualizări de date, generarea precompletată a formularelor și tipizatelor, generarea automată a dosarelor, managementul portofoliului, managementul documentelor, reconcilieri și automatizarea facturării. În continuarea acestui proces început în 2021 este deja demarat un proiect de automatizare prin implementarea unui asistent virtual cu capabilități de inteligență artificială conversațională și generativă, dezvoltat prin intermediul platformei DRUID AI, care facilitează accesul brokerilor la toate informațiile necesare în mod rapid.

AVBS Credit oferă, de asemenea, o platformă online pentru creditare, dar dedicată celor care doresc să devină brokeri, nu clienților. Compania de intermediere de credite românească a lansat anul acesta aplicația iBanker, ce prezintă avantajul că elimină toate erorile umane ce pot să apară în legătură cu eligibilitatea unui client, în a primi un credit ipotecar sau nu de la o anumită bancă și care este la zi cu toate modificarile pe care băncile le fac legat de condițiile acordării de credite.

„Nu mai este nevoie ca brokerul să piardă timp să caute soluții sau să calculeze variante de creditare pentru clienți, ci se va focaliza pe a asculta clientul și a-i oferi un serviciu aproape perfect. Softul iBanker nu doar că ajută clienții să obțină cea mai bună soluție de creditare și micșorează timpii de așteptare pentru acordarea unui credit ipotecar, dar prezintă avantajul că înlesnește reconversia profesională pentru cei care vor un job nou sau un job în plus, fără a fi obligați să urmeze o nouă specializare”, spune Valentin Anghel. De la lansarea softului si până în prezent, peste aproximativ 130 de români i s-au alăturat pentru a facilita acordarea de credite ipotecare.