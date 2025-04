Ce probleme au afacerile antreprenoriale din România

În România, încă predomină afacerile făcute după ureche. Lipsa unei strategii clare, a proceselor ce permit delegarea și a controlului financiar trag în jos firmele locale. Din acest motiv, dar și pentru că lucrează doar în derivă, fără o destinație clară, afacerile antreprenoriale au venituri de 2-3 ori mai mici decât ar putea obține, arată o analiză a consultantului de business Florin Leucă, care a oferit consultanță de business pentru peste 100 de firme din România, Londra și Viena.

Rata de eșec în business în România este foarte apropiată de cea din SUA, cea mai dezvoltată economie a lumii. În primul an de la înființare, 20% din firme eșuează, în primii 5 ani aproape 50% din afaceri se închid, iar după 7 ani, aproximativ 70% din firme eșuează.

“Majoritatea antreprenorilor români încă fac afaceri după ureche. Lipsa unei strategii clare, a proceselor care să permită delegarea și a controlului financiar rămân probleme majore. Antreprenorii fără o viziune bine definită și fără un plan concret de dezvoltare riscă să își saboteze propriile afaceri. Doar 2 din 10 antreprenori români au cultură antreprenorială solidă, ceea ce face ca în primii ani de activitate multe afaceri să stagneze sau chiar să dispară. De altfel, există o lipsă de acuratețe în ceea ce privește partea financiar-contabilă. 8 din 10 antreprenori nu țin o evidență clară a costurilor pe care le au de la o lună la alta și în cele mai multe cazuri ajung să observe scăparea de sub control a costurilor sau problemele de cash flow atunci când e prea târziu, când deja se îndreaptă spre insolvență. Acest lucru înseamnă să faci business după ureche, însă partea pozitivă este că antreprenorii sunt forțați de context să preia controlul în afaceri, să nu mai lase lucrurile la voia întâmplării și să acționeze strategic, cu obiective și acțiuni clar definite. Astfel, afacerile pot fi dezvoltate exponențial, putând să crească de 2-3 ori într-un an, sub condiția ca antreprenorii să rezolve problemele cronice din business-urile lor”, explică consultantul de business Florin Leucă, care a contribuit la dezvoltarea peste 100 de afaceri în ultimii ani.

Ce probleme au afacerile antreprenoriale din România

Afacerile românești se confruntă cu o serie de probleme cronice care le frânează creșterea sau chiar le aduc falimentul. Spre exemplu, investiția inițială este adesea subestimată de antreprenori. Nu au capital suficient și nu reușesc să mai facă obțină capital în momentul în care epuizează resursele proprii.

“De asemenea, antreprenorii nu își fac un plan de afaceri bine pus la punct și nu știu exact unde vor să ajungă. Din moment ce nu au obiective clare, nu acționează pentru a dezvolta afacerea în mod sănătos. Ar trebui ca niciun aspect din business să nu fie neglijat, fiecare afacere fiind un ecosistem în care fiecare funcție de management are rolul ei vital. Unii antreprenori nu își perfecționează produsul sau serviciul, nu pun accent pe calitate și satisfacția clientului. Iar piața simte acest lucru imediat și reacționează. Alți antreprenori neglijează procesul de recrutare, motivare și retenție a angajaților, nu angajează oameni potriviți culturii lor organizaționale, care să aibă valorile necesare pentru a lucra acolo. Primul pas pentru a nu mai face business după ureche este ca antreprenorii să se bazeze pe specialiști, să angajeze oameni mai deștepți decât ei în anumite domenii cărora să le poată delega sarcini. În România, mulți antreprenori sunt prinși în execuție, se implică direct în toate operațiunile, fac micromanagement, fiind captivi în propria afacere, însă această abordare nu este una de creștere sănătoasă și reușită în afaceri”, adaugă specialistul Florin Leucă.

Succesul unei afaceri pe termen lung nu constă doar în a avea o idee grozavă de afaceri, ci în cât de bine reușești să o implementezi. Eficientizarea prin procese și delegare, consolidarea afacerii pe elementele sale esențiale și capacitatea de a lua decizii pe baza datelor concrete din piață conferă adaptabilitatea și reziliența care fac diferența. Antreprenorii trebuie să înțeleagă importanța culturii și educației antreprenoriale – a strategiei de business bine elaborate și a unei viziuni pe termen lung, mai spune consultantul de business.

Când durerea devine insuportabilă în business, antreprenorii resuscitează afacerea

Epoca business-ului după ureche începe să apună, este de părere Florin Leucă. Când se adună prea multe probleme în afaceri, care cauzează o durere insuportabilă pentru antreprenori, aceștia conștientizează că trebuie să schimbe modul în care lucrează.

“În acest punct, antreprenorii încep să apeleze la consultanță de business pentru consolidarea și dezvoltarea sănătoasă a afacerii. 9 din 10 antreprenori încă nu conștientizează că au nevoie să apeleze la un specialist care să-i ajute să depășească problemele din business. Însă, în cazuri tot mai frecvente, când durerea devine insuportabilă în business, afacerea stagnând sau mergând mai rău, antreprenorii caută să o resusciteze. În acest sens, conștientizează că au nevoie de ajutor de specialitate ca de aer și apelează la consultanța de business de la experți. Acesta e momentul în care dobândesc claritate prin strategie, învață cum să delege eficient sarcini și să controleze realizarea lor, cum să recruteze oamenii potriviți, să-i motiveze și să-i rețină peste ani, dar și cum să folosească marketingul la adevăratul potențial, cum să antreneze o echipă de vânzări performantă, cum să optimizeze costurile afacerii și cum să crească satisfacția clienților. Deși încă multe afaceri plutesc în derivă, neavând o destinație, tot mai mulți antreprenori încep să conștientizeze că e nevoie de schimbare. Astfel, cererea pentru consultanță de business a crescut cu 50% în ultimul an”, declară consultantul de business Florin Leucă, care a contribuit la dezvoltarea a zeci de afaceri în ultimii ani.

Firmele care apelează la consultanță de business pentru redresarea afacerii sunt preponderent cele cu o cifră de afaceri între 150.000 euro și 10 milioane de euro pe an, din industrii diverse, de la juridic, real estate, ⁠educație și formare profesională, contabilitate, audit și consultanță fiscală, turism, medicină și stomatologie, import și distribuție piese auto, IT, marketing, relații publice și comunicare, până la dezvoltatori din domeniul energiei regenerabile.

De la caz la caz, în funcție de provocările fiecărei companii, procesul de analiză, consolidare și dezvoltare a afacerii prin consultanță de business personalizată poate dura între 6 și 36 de luni. După primul an, firmele își dublează sau triplează cifra de afaceri, costurile sunt reduse cu până la 30%, iar marjele de profit sunt îmbunătățite semnificativ.

Pe lângă indicatorii financiari, o serie de alți indicatori relevă progresul: angajații devin motivați și încep să lucreze ca o echipă, procesele și procedurile clare asigură posibilitatea de delegare și control, iar strategia și planul de afaceri permit planificarea pe termen mediu și lung, în acord cu viziunea, misiunea și valorile organizaționale.

Cu peste 10.000 de ore de mentorat, coaching și consultanță de business, Florin Leucă ajută afacerile să se dezvolte exponențial printr-un plan de redresare, consolidare și expansiune, folosind strategii proprii, personalizate în fiecare caz. Până în prezent, a oferit o nouă direcție de creștere pentru 100 de afaceri din diverse industrii, din România, Londra și Viena. Florin Leucă este primul român care a obținut cea mai înaltă distincție la absolvirea MBA-ului de la cea mai veche școală de business din lume, ESCP Business School, Londra – Paris. Totodată, a oferit consultanță de management și mentorat în acceleratorul de afaceri al grupului mondial BNP Paribas din centrul Parisului.

De asemenea, Florin Leucă a predat la peste 4.000 studenți și masteranzi, timp de 6 ani, la Facultatea de Drept a Universității din București, Dreptul Comerțului Internațional și Drept Internațional Privat, cu accent pe societăți comerciale și activități de comerț internațional.

Este coach de business și de echipe, certificat în cadrul ICF (International Coaching Federation) și trainer acreditat, participând constant la cele mai bune programe de educație în management, școli de coaching și pregătire profesională continuă din lume.