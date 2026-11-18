Preţul aurului a scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimul an, sub presiunea randamentelor ridicate ale obligaţiunilor americane, a aprecierii dolarului şi a perspectivelor de înăsprire a politicii monetare. Metalul preţios se îndreaptă spre cea mai slabă performanţă anuală din ultimii peste zece ani, transmite Reuters.

Cotaţia aurului a coborât până la 3.830,74 dolari pe uncie troy, cel mai redus nivel din 2 octombrie 2025. Preţul este cu 31,5% sub maximul istoric de 5.594,82 dolari pe uncie, atins în ianuarie 2026, potrivit unei analize Reuters.

”Pieţele anticipează dobânzi mai ridicate, ceea ce susţine dolarul şi amplifică presiunile asupra aurului, expunându-l unor scăderi suplimentare”, a declarat Nikos Tzabouras, analist financiar la FXCM.

Dolarul american se tranzacţionează în apropierea celui mai ridicat nivel din aprilie 2025, ceea ce face aurul, cotat în moneda americană, mai scump pentru investitorii care utilizează alte valute şi reduce cererea.

În acelaşi timp, randamentele titlurilor de stat americane au crescut, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală va majora dobânda de referinţă cu 0,25 puncte procentuale la reuniunea din decembrie. Potrivit instrumentului FedWatch al CME, există şi o probabilitate redusă a unei majorări de 0,50 puncte procentuale.

Presiunile asupra aurului au fost amplificate şi de turbulenţele de pe piaţa acţiunilor, în special de declinul Nvidia, a cărei capitalizare bursieră s-a redus cu aproximativ 1.900 de miliarde de dolari de la începutul lunii octombrie, ajungând vineri la 3.900 de miliarde de dolari.

”Pe termen scurt, aurul este un activ lichid, pe care îl vinzi atunci când ai nevoie de numerar”, a explicat Nicky Shiels, analist la MKS PAMP.

Războiul declanşat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului la sfârşitul lunii februarie a determinat creşterea preţurilor petrolului, alimentând inflaţia şi temerile privind înăsprirea politicilor monetare la nivel mondial. Deşi aurul este considerat în mod tradiţional un instrument de protecţie împotriva inflaţiei, atractivitatea sa scade atunci când dobânzile cresc, deoarece nu generează venituri din dobânzi.

Fondurile tranzacţionate la bursă garantate cu aur fizic au înregistrat intrări de 211 tone în trimestrul al treilea, în pofida randamentelor ridicate ale obligaţiunilor şi a dolarului puternic. În schimb, cererea de lingouri şi monede de aur a scăzut semnificativ.

Băncile centrale au continuat să cumpere aur în primele nouă luni ale anului, achiziţiile totale fiind estimate la 675 de tone de Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council). Totuşi, ritmul cumpărărilor ar putea încetini.

Polonia, unul dintre cei mai importanţi cumpărători oficiali, şi-a atins obiectivul de a deţine rezerve de aur de 700 de tone, ceea ce ar putea reduce cererea în perioada următoare. Guvernatorul băncii centrale poloneze nu a exclus însă noi achiziţii.

China rămâne una dintre puţinele pieţe unde cererea oficială de aur se menţine activă, banca centrală continuând achiziţiile începute în urmă cu doi ani, ceea ce susţine interesul investitorilor locali.

Analiştii remarcă faptul că, în pofida scăderilor recente, aurul a reuşit până acum să se menţină peste pragul psihologic de 3.800 de dolari pe uncie.