Prețul incredibil al tehnologiilor verzi „Made in Europe”

Pentru a menține competitivitatea industriei europene și a se asigura că tehnologiile verzi pentru transportul eco sunt produse pe continent, UE are nevoie de investiții de 39 miliarde de euro pe an din fonduri publice până în 2030. Aceasta este o mică parte din investițiile necesare, având în vedere că până în 2040 atingerea obiectivului necesită fonduri publice și private în valore de 7.600 miliarde de euro. Acesta este scenariul care reiese dintr-un studiu realizat de Asociația Transport & Environment (T&E), principala organizație europeană independentă care militează pentru decarbonizarea transporturilor.

Studiul T&E susține că este nevoie să se reducă cheltuielile pentru infrastructura tradițională – cum ar fi extinderea drumurilor și aeroporturilor – în favoarea cheltuielilor mai mari pentru infrastructura energetică, cum ar fi rețelele electrice și punctele de încărcare, fundamentale pentru decarbonizarea transportului rutier. Calculele arată că ar fi nevoie de 7.600 miliarde de euro, fonduri publice și private, până în 2040 pentru a produce tehnologiile verzi „Made in Europe”, ceea ce ar însemna asigurarea unor investiții de 507 miliarde de euro pe an. În plus, potrivit studiului, sprijinul public pentru închirierea vehiculelor electrice (EV), producția de combustibili și baterii pentru mașinile electrice, precum și dezvoltarea infrastructurii de încărcare, ar putea atrage 271 miliarde euro pe an investiții private pentru sprijinirea tehnologiilor verzi „Made in Europe” până în 2030.

Rolul finanțărilor publice

Majoritatea investițiilor (87%) ar veni de la investitori privați, inclusiv producători de automobile și bănci. Cu toate acestea, pentru industriile și infrastructurile energetice, mai mari consumatoare de capital, va fi nevoie de sprijin public. T&E estimează că sunt necesare 39 miliarde de euro pe an până în 2030 pentru a începe sau consolida producția de tehnologii verzi, o cifră mai mică decât cele 42 de miliarde de euro pe care guvernele europene le alocă în prezent în fiecare an pentru subvenții destinate mașinilor pe benzină și diesel.

Potrivit T&E, crearea Fondului european pentru baterii – cu o alocare totală de 25 miliarde de euro până în 2030, capabil să stimuleze investițiile private pentru încă 42 miliarde de euro – ar fi necesară pentru a susține producția europeană, în prezent prea fragilă în comparație cu cea chineză. Alocarea finanțării publice ar permite activarea economiilor pe scară largă în producția locală de baterii, accesul la materii prime critice și implementarea de strategii de reducere a riscului investițiilor în componente cruciale, precum catozii.

Decarbonizarea transportului aerian și feroviar

În mod similar, combustibilii sintetici (e-combustibili) pentru decarbonizarea transportului aerian și feroviar sunt în prezent prea scumpi și încă în stadiile incipiente de dezvoltare. Sectorul privat pare, așadar, reticent în a-și asuma riscuri de investiții și astfel industria europeană nu poate strânge cele aproximativ 86 miliarde de euro necesare, de acum până în 2030, pentru a dezvolta producția de e-fuel pe continent. Prin urmare, T&E solicită guvernelor să furnizeze aproximativ o treime (31%) din această finanțare prin garanții și împrumuturi, pentru a reduce riscurile și a atrage investiții private în producția de combustibili curați.

Investiții masive pentru modernizarea infrastructurii energetice

Potrivit T&E, va fi necesar să se aloce investiții publice uriașe pentru modernizarea infrastructurii energetice a Europei și astfel să se asigure că rețelele de electricitate pot face față cererii suplimentare rezultate din milioanele de vehicule electrice care vor circula pe drumurile europene în următoarele decenii. T&E cere guvernelor să dubleze investițiile curente în rețele care, de la actualele 36 de miliarde de euro/an, ar trebui să ajungă la 67 de miliarde de euro pe an până în 2050. Pentru a aloca aceste volume de resurse publice pentru îmbunătățirea rețelelor, ar fi necesar să se reducă la jumătate cheltuieli de 61 miliarde pe an pe care guvernele europene le alocă astăzi pentru construcția de noi drumuri, transferând 31 miliarde de euro pe an către extinderea și îmbunătățirea rețelelor.

Carlo Tritto, Sustainable Fuels Manager T&E Italia: „Guvernele UE trebuie să redefinească prioritățile de cheltuieli, altfel industriile europene își vor pierde competitivitatea. Vor fi necesare investiții semnificative pentru ecologizarea sectorului cel mai poluant din Europa. Nerealizarea lor ar putea costa scump: ar însemna ratarea obiectivului de zero emisii nete și determinarea pierderii competitivității industriilor europene, precum cele active în producția de mașini și baterii sau în construcția de nave și avioane”.