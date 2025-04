Spătaru: Nu cred că Europa și, implicit, România ar trebui să renunțe la obiectivul decarbonizării

Sectorul automotive are o importanță esențială pentru România în zona decarbonizării și, de aceea, sunt unul dintre cei care cred că Europa și, implicit, România, nu ar trebui să renunțe la obiectivul stabilit pentru anul 2050, a declarat, vineri, la Digital Innovation Summit Bucharest (DISB) 2025, consilierul de stat la Cancelaria prim-ministrului, Florin Spătaru.

‘Sectorul automotive pentru România este un sector extrem de important. Suntem în lanțul de valoare în industria auto cu cei doi mari producători de autoturisme, dar și furnizorii de pe acest segment. Tot ceea ce se întâmplă în sectorul automotive, toate influențele care vin din sectorul automotive, la nivel european, au un efect direct asupra României, asupra exporturilor României, dar și asupra PIB-ului. De aceea ne uităm cu foarte mare atenție la ceea ce se întâmplă și sunteți (industria auto, n.r.) un indicator de bază pentru sănătatea economică și indicatorul de creștere economică. România a avut atât la nivel european, cât și în relația cu jucătorii din industria automotive o abordare echilibrată. Ca să fiu mult mai specific, atunci când s-a discutat despre eliminarea motoarelor termice din 2035, noi ca țară am venit și am spus că ar trebui să facem o evaluare în 2026-2027 și să vedem dacă un astfel de proiect este sustenabil. La fel, am discutat despre implementarea reglementărilor pe Euro 7 pentru a da posibilitatea sectorului automotive să absoarbă efortul pe care îl face în domeniul cercetării-dezvoltării și a nu veni cu proiecte care să nu fie sustenabile economic’, a spus Spătaru.

Acesta este de părere că Europa și, implicit, România nu ar trebui să renunțe la obiectivul decarbonizării, propus până în anul 2050.

‘Sectorul automotive are o importanță esențială pentru România în zona decarbonizării. România și-a propus ca, până în 2050, să aibă ca obiectiv decarbonizarea, iar segmentul de transport este unul dintre segmentele care, comparativ cu 1990, a crescut în emisii de noxe. De aceea, această decarbonizare cumva trebuie să vină și cu dezvoltarea segmentului automotive și aici noi facem legătura cu segmentul cercetării-dezvoltării. Cercetare-dezvoltare în domeniul automotive nu înseamnă doar cum arată un autoturism, înseamnă foarte mult și datele pe care le colectăm și datele pe care urmează să le stocăm și să le prelucrăm pentru a putea veni cu proiecte noi. Eu sunt unul dintre cei care nu cred că Europa, în general, și România ar trebui să renunțe la obiectivul decarbonizării. Problema decarbonizării, pe lângă responsabilitate, vine și cu o oportunitate și asta se va regăsi și în raportul pe care îl facem la Cancelaria primului-ministru (…) Sper să avem rezultatele și să vedem ce s-a făcut pentru a le demonstra celor care n-au avut încredere la vremea respectivă că acești bani se pot regăsi în proiecte reale, în rezultate reale în economia României’, a afirmat demnitarul.

ICI București a organizat, în perioada 8 – 11 aprilie, la Palatul Parlamentului, ediția 2025 a evenimentului Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), care a reunit peste 200 de speakeri din mai mult de 30 de țări.