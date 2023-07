Producători de cipuri din Paris au fost arestaţi pentru că au furnizat tehnologii secrete Rusiei

Astfel de tehnologii sunt atent monitorizate, iar exporturile lor sunt controlate…sau aşa ar trebui să fie în teorie.

Anchetatorii au descoperit că Rusia a achiziţionat semiconductori în valoare totală de 11,8 milioane de euro de pe piaţa neagră, de la diferiţi intermediari ce au cumpărat tehnologii de la producători occidentali.

Au fost descoperite rute prin Lituania, India şi Turcia prin care erau transportate cipuri occidentale în Rusia.

Executives of a Paris-based chipmaker have been arrested for selling technologies to Russia – French media.

French and Chinese executives of Ommic have been arrested by French authorities for transferring secret technologies used in the military industry to China and Russia. The… pic.twitter.com/3mhUufIDra

