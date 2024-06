Producătorii chinezi de automobile electrice au marja de manevră necesară pentru a absorbi noile tarife UE

Producătorii chinezi de automobile electrice critică decizia Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare însă au la dispoziţie mai multe opţiuni pentru a continua să crească, inclusiv mutarea producţiei pe continent şi utilizarea marjelor mari de profit pentru a absorbi o parte din pierderi, arată o analiză Bloomberg.

De asemenea, constructorii chinezi ar putea să îşi îndrepte atenţia spre noile pieţe din Orientul Mijlociu, America Latină şi Asia de Sud-Est, unde automobilele electrice reprezintă un segment mic, dar în creştere, al pieţei auto.

Miercuri, Comisia Europeană a înştiinţat mai mulţi constructori auto chinezi, inclusiv giganţii BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. şi SAIC Motor Corp. de impunerea unor tarife vamale suplimentare, care vor ajunge până la 48%, începând de luna viitoare, pentru importurile de automobile electrice.

„Pe măsură ce constructorii chinezi devin mai puternici, este natural pentru ei să se confrunte cu măsuri comerciale precum majorarea tarifelor. Chiar şi dacă va exista o oprire a autoturismelor exportate din China, constructorii auto nu vor fi învinşi de noile tarife suplimentare. Dimpotrivă, îi va face mai puternici”, a declarat secretarul general al Asociaţiei constructorilor chinezi de automobile, Cui Dongshu.

O dovadă în acest sens este faptul că acţiunile BYD au crescut joi cu până la 8,8% la bursa de la Hong Kong, cele mai mari creşteri înregistrate de titlurile constructorilor auto chinezi de automobile electrice, pe fondul estimărilor că noile tarife sunt gestionabile.

Datele vamale arată că automobilele electrice made in China, precum crossover-ul BYD Dolphin şi MG 4, se vând la un preţ dublu în Europa comparativ cu preţurile de pe piaţa din China, ceea ce dă constructorilor chinezi un amortizor împotriva noilor tarife.

„Cel mai probabil, BYD va putea să absoarbă cea mai mare parte a tarifelor impuse de UE, deoarece profitabilitatea automobilelor sale este mai mare decât cea a rivalilor”, susţine Joanna Chen, analist la Bloomberg Intelligence. În plus, BYD a fost lovit cu tarife suplimentare mai mici, de 17,4%, comparativ cu media de 21% pentru industria auto chineză şi tarifele de 38,1% impuse SAIC.

Chiar şi după noile tarife suplimentare, profitul generat de BYD pentru fiecare autoturism vândut în Europa va fi cu 150% mai mare decât acelaşi autoturism vândut în China, susţine Nick Lai, analist la JPMorgan Chase & Co.

De asemenea, BYD s-a extins agresiv pe alte pieţe de export, din Mexic şi Brazilia, unde investeşte aproximativ 550 de milioane de dolari pentru a construi primul său hub dedicat automobilelor electrice din afara Asiei şi până în Thailanda şi Australia. Aceeaşi firmă a ales Ungaria drept locaţie pentru prima sa uzină din Europa, care îi va permite să evite noile tarife prin producţia locală.

Alţi constructori chinezi analizează şi ei diversificarea producţiei în afara Chinei. SAIC şi-a informat dealerii încă de anul trecut că a început să analizeze posibilele locaţii pentru producţia în Europa iar Chery Automobile Co. a semnat un acord pentru a produce autoturisme la o uzină din Barcelona. Geely, care în 2010 a preluat constructorul suedez Volvo, are mai multă flexibilitate pentru a-şi ajusta producţia.

În paralel, Orientul Mijlociu a devenit o nouă piaţă pentru producătorii chinezi de automobile electrice, inclusiv pentru Chery Auto, Xpeng Inc. şi Zeekr. La începutul acestei luni directorul general de la Nio Inc., William Li, a spus că tarifele suplimentare introduse de UE reprezintă o decizie care „merge în direcţia greşită”, adăugând că firma va începe să se extindă în Orientul Mijlociu la finele acestui an.

Majorarea tarifelor în Europa va avea un „impact minor” asupra producătorilor chinezi pentru că regiunea este responsabilă pentru o mică parte din vânzările lor totale, potrivit lui Kevin Lau, analist la Daiwa Securities. Acesta a estimat că, în primele patru luni ale acestui an, Europa a fost responsabilă pentru 1% până la 3% din vânzările totale ale BYD, Geely şi SAIC.