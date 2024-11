Profit net în scădere cu 35% pentru Nuclearelectrica, în primele nouă luni ale anului

Nuclearelectrica a raportat, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 1,28 miliarde de lei, în scădere cu 35% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, când valoarea a fost de 1,98 miliarde de lei, arată rezultatele financiare neauditate ale companiei, publicate joi pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Conform datelor centralizate, profitul operaţional (EBITDA) s-a diminuat cu 28,1%, de la un an la altul, influenţat de scăderea cu 38,9% a preţurilor energiei electrice vândute, pentru o cantitate de energie electrică vândută similară.

De asemenea, veniturile din exploatare au scăzut cu 40%, în timp ce cantitatea de energie electrică vândută pe piaţa concurenţială s-a micşorat cu 20,7% faţă de perioada precedentă din 2023, reprezentând 45,48% din total cantitate vândută (inclusiv dezechilibre), iar preţul mediu de vânzare pe această piaţă a fost mai mic cu 55%.

Totodată, compania a înregistrat o cheltuială cu contribuţia la fondul de tranziţie energetică (CFTE), pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2024, de 110,577 milioane de lei, comparativ cu 2,059 miliarde de lei, în intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2023, ca urmare a reducerii preţurilor de vânzare pentru anumite tranzacţii sub nivelul reglementat pentru care se calculează şi se datorează contribuţia.

În acelaşi timp, cheltuielile din exploatare, mai puţin deprecierea, amortizarea şi CFTE, au crescut cu 36,1%, la nouă luni, raportat la aceeaşi perioadă din anul anterior.

Producţia brută de energie electrică a celor două unităţi operaţionale ale CNE Cernavodă a fost, în intervalul de referinţă, de 7,97 milioane MWh, din care 2,79 milioane MWh în trimestrul III al anului în curs.

Astfel, energia electrică produsă şi livrată în Sistemul Energetic Naţional (SEN) a fost de 7,31 milioane MWh, în primele nouă luni din 2024, în comparaţie cu 7,62 milioane MWh, în intervalul similar din 2023.

Raportul financiar al Nuclearelectrica relevă faptul că, în decursul celor nouă luni din acest an, cantitatea de energie electrică vândută prin Mecanismul de achiziţie centralizată de energie electrică, pe baza de contracte, pe piaţa spot (PZU şi PI), precum şi pe PE a fost de 7,47 milioane MWh, cu 1,6% sub programul de vânzări, respectiv cu 3% sub valoarea cantităţii de energie electrică vândute în primele nouă luni din 2023.

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. (SNN) este compania naţională românească producătoare de energie electrică, termică şi combustibil nuclear care funcţionează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deţinând 82,49% din acţiuni, iar alţi acţionari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Centrala nucleară (CNE) Sucursala Cernavodă exploatează două unităţi nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unităţi din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear şi este în curs de realizare a unui ciclu integrat al combustibilului prin achiziţionarea unei linii de prelucrare a concentratului de uraniu, pentru a sprijini proiectele de investiţii pe termen lung ale companiei.