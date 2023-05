Programul IMM INVEST, colacul de salvare pentru antreprenorii români

Lansat în 2020, în plină pandemie de COVID 19, Programul IMM INVEST s-a dovedit a fi cel mai de succes program național pentru finanțarea companiilor din istoria României. Potrivit datelor Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), valoarea totală a garanțiilor acordate este de 33 miliarde de lei. Dacă impactul fiscal generat în economie în primul an de implementare a fost de 89 miliarde de lei, în al 5-lea an de implementare va ajunge la 125 miliarde de lei. Per total, impactul fiscal în următorii 5 ani de la acordarea garanției va fi de 541 miliarde de lei, ceea ce reprezintă de 16 ori este valoarea garanțiilor acordate.

De asemenea, creșterea soldului creditelor acordate companiilor de sectorul bancar între 2020-2022 a fost de 65 miliarde de lei, de doua ori peste nivelul total din deceniul precedent (2010-2019)

Din cele 65 miliarde de lei, creștere sold credite, 35 miliarde de lei (54%) au fost acordate cu garanții de stat de 33,5 miliarde de lei, mai arată datele FNGCIMM.

Ulterior, pentru depășirea dificultăților economice create de invazia Rusiei în Ucrainei, Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia – IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanții pentru împrumuturi și sub forma de granturi.

Plafonului alocat întreg programului IMM INVEST PLUS a fost de 17,759 miliarde lei, iar schema de ajutor de stat sub formă de granturi depășește 1,930 miliarde lei. Față de anul trecut, în actual ediție a programului au fost introduse o serie de îmbunătățiri, fiind introduse mai multe categorii de beneficiari: start-up-uri, întreprinderi mici cu capitalizare pe piața medie la componenta IMM PROD; grupurile și organizațiile de producători la componenta AGRO IMM INVEST și noi CAEN-uri eligibile, din domeniul comerțului cu produse agricole, piscicole și produse alimentare, cu excepția băuturilor și tutunului. De asemenea, a fost majorată valoarea ajutorului de stat, după cum urmează: