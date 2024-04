Programul „Made in România” devine „BVB Arena”

Programul ”Made in România” se încheie anul acesta, cu ediţia a şasea, urmând să „îmbrace o haină nouă” şi din 2024 să demareze sub denumirea ”BVB Arena”, a anunţat, marţi, preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti, Radu Hanga.

„De-a lungul celor şapte ani şi şase ediţii, pentru că ne-a încurcat Covid într-unul dintre ani, ne-am propus să construim punţi între companii şi antreprenori şi cei care au capitalul necesar pentru a sprijini companiile româneşti. Ne uităm la programul ‘Made in Romania’ ca fiind un loc în care ne antrenam împreună pentru a creşte companiile pe care fie le deţinem, fie lucrăm în ele. Este un proces de transformare.(…) De regulă, când faci un rebranding mergi înainte. Ne transformăm şi noi cu programul ‘Made in Romania’. Mă bucur cu tristeţe să vă anunţ că este ultima ediţie a programului ‘Made in România’ şi, începând de anul viitor, o să vedem cum se pregăteşte bursa să antreneze în continuare capitalul românesc. Am avut şase ediţii ‘Made in România’. A fost cea mai grea decizie pe care am luat-o să renunţăm la logo. Pe de o parte, este un logo frumos, pe care este greu să îl laşi în urmă. Pe de altă parte, este un logo pe care îl foloseşte toată lumea, adică e mai greu de asociat cu un proiect, cu o iniţiativă, cu Bursa de Valori Bucureşti. Aşa că, după o luptă lungă şi grea, am luat decizia să ne mişcăm înainte”, a transmis Hanga, la evenimentul de lansare a cărţii „Made in România: 15 companii pentru creşterea economiei româneşti şi poveştile lor de succes” şi de începere a unei noi ediţii a programului.

Preşedintele BVB a subliniat că esenţa programului va rămâne aceeaşi, respectiv promovarea companiilor româneşti.

„Când ne gândim la arenă, în primul rând ne gândim la competiţie. BVB Arena sau arena pe care o construim noi împreună cu logoul BVB nu va fi despre competiţie, ci va fi despre construcţia unei comunităţi care să aducă împreună companiile locale, să le ajute să crească, să le ajute să se dezvolte. (…) Toată lumea când se gândeşte la bursă se gândeşte la capital. Din punctul meu de vedere, atunci când vorbesc despre companiile româneşti, cred că cel puţin la fel de valoroasă este vizibilitatea pe care o platformă cum e Bursa de Valori Bucureşti şi construcţiile din jurul ei pot să o dea unei companii locale. Deci, ne schimbăm îmbrăcămintea, dar rămânem în esenţă aceiaşi”, a punctat Radu Hanga.

Platforma BVB arena.ro este deja funcţională, activă şi aşteaptă nominalizările. Potrivit reprezentanţilor bursei, etapele sunt aceleaşi ca în cazul „Made in România”. Se începe cu etapa de nominalizare, ce va avea loc până pe 31 mai. După această etapă, membrii comitetului de nominalizare vor vota şi vor selecta 50 de companii semifinaliste, dintre care publicul va alege trei favorite. Primele trei, cele mai votate de publicul larg, vor fi primele finaliste ale ediţiei BVB Arena 2024. După ce se încheie votul publicului, care se va desfăşura în luna iulie, va avea loc întâlnirea juriului unde vor fi alese alte 12 companii. În final, cele 15 finaliste ale primei ediţii a BVB Arena 2024 vor fi premiate şi anunţate public în cadrul galei, probabil în luna septembrie.

Ulterior, va fi scrisă şi cartea „BVB Arena 2024: 15 companii pentru creşterea economiei româneşti şi poveştile lor de succes”.