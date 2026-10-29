Proiect rectificare: Deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3,5 miliarde lei

Deficitul bugetului general consolidat pe anul 2026 se majorează cu 3,505 miliarde lei, în contextul în care veniturile se diminuează, per sold, cu 4,707 miliarde lei, iar cheltuielile cu 1,201 miliarde lei, conform proiectului de OUG cu privire la rectificarea bugetului de stat, publicat joi pe site-ul Ministerului Finanțelor.

‘Veniturile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 4.707,4 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se diminuează, per sold, cu suma de 1.201,7 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se majorează cu 3.505,6 milioane lei’, se menționează în Nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit sursei citate, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash reprezintă 6,24% din PIB.