PSD susține absorbția banilor europeni, dar nu va accepta improvizațiile legislative ale guvernului demis

Partidul Social Democrat anunță că va susține din opoziție absorbția fondurilor europene, dar nu va accepta ‘improvizațiile legislative’ sau jocurile politice ale guvernului demis.

‘PSD este în opoziție și va acționa ca un partid de opoziție. Nu va mai accepta niciun compromis politic care afectează electoratul PSD și societatea românească în ansamblul ei. Vom rămâne deschiși dialogului pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcțional, în interesul României. Dar nu vom mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern demis. Nu vom accepta improvizațiile legislative! Nu vom adopta nicio lege trimisă de Guvern în ultimul moment, fără a lăsa Parlamentului o perioadă rezonabilă de dezbatere reală. Pentru salvarea banilor europeni, Guvernul are obligația să nu-și mai încalce propriile termene și să elaboreze în timp util proiectele de lege, pentru a permite dezbaterea parlamentară și consultarea reală cu partenerii sociali’, precizează PSD îmtr-un comunicat de presă.

Social-democrații mai anunță că nu vor vota legi în care nu se ține cont de amendamentele sau observațiile PSD.

‘Este în sarcina Guvernului să-și caute majoritatea pentru a-și trece proiectele prin Parlament. Iar dacă va avea nevoie de votul PSD, va trebui să accepte condițiile puse de PSD pentru protejarea intereselor naționale și ale cetățenilor români. În pofida atitudinii conflictuale a premierului demis, PSD a manifestat tot timpul o atitudine constructivă pentru adoptarea actelor normative necesare absorbției banilor europeni. Suntem pregătiți să votăm pentru fiecare euro cuvenit României, dar vom verifica la sânge fiecare prevedere propusă de Guvern, pentru a nu fi afectate interesele cetățenilor români. Nu vom permite guvernului demis ca, în numele ‘salvării banilor europeni’ din PNRR sau SAFE, să strecoare în proiectele de lege prevederi care servesc doar propriilor interese de partid, fără nicio legătură cu interesul național’, precizează PSD.

Social-democrații reafirmă că nu vor vota o lege a salarizării care ar putea aduce ‘mai multă inechitate în societatea românească’.

‘Nu vom vota o lege a salarizării croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească. Nu vom vota o lege a integrității pentru funcțiile publice prin care incompatibilii din USR urmăresc să îngrădească instituțiile care au demascat problemele de integritate de la vârful propriului partid. Nu vom vota niciun act normativ care să permită vânzarea companiilor strategice ale României, la prețuri de nimic, pe liste scurte, stabilite în secret, fără consultare publică și fără niciun beneficiu pentru țara noastră’, transmite PSD.