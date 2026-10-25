Qatarul va importa gaze naturale lichefiate din SUA până în 2054, după ce războiul cu Iranul i-a paralizat exporturile

Qatarul, unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume înaintea războiului cu Iranul, a încheiat un acord pe termen lung pentru achiziţionarea de gaze din Statele Unite, după ce atacurile iraniene asupra infrastructurii sale energetice şi blocarea Strâmtorii Ormuz i-au redus drastic exporturile, relatează CNBC.

Compania de stat QatarEnergy a semnat joi un contract cu producătorul american Cheniere Energy pentru cumpărarea a patru milioane de tone de GNL anual, până în 2054. Livrările sunt programate să înceapă în anii 2030, iar preţul va fi calculat în funcţie de cotaţia gazelor naturale de la hubul american Henry Hub, la care se adaugă o taxă fixă.

Acordul reflectă transformările profunde provocate de războiul cu Iranul pe pieţele energetice internaţionale, într-un moment în care Statele Unite îşi consolidează poziţia de principal furnizor mondial de gaze naturale lichefiate.

Înaintea conflictului, Qatarul era al doilea mare exportator de GNL din lume, după SUA. Situaţia s-a schimbat radical în martie, când Iranul a bombardat complexul industrial Ras Laffan, principala instalaţie de producţie a gazelor lichefiate din Qatar.

Atacul a avariat grav două linii de producţie, eliminând aproximativ 17% din capacitatea de export a ţării. Ministrul Energiei, Saad Sherida Al-Kaabi, a estimat că reparaţiile vor dura aproximativ trei ani.

De la atacul din martie, Qatarul a invocat lunar clauza de forţă majoră pentru contractele sale, pe fondul dificultăţilor de producţie şi transport. Exporturile au scăzut puternic, în condiţiile în care navele care transportă GNL nu mai pot traversa în mod obişnuit Strâmtoarea Ormuz.

”În prezent exportăm foarte puţin GNL, deoarece nu putem trece prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Al-Kaabi într-un interviu acordat în septembrie. Ministrul a precizat că doar un număr foarte redus de nave mai reuşesc să traverseze această rută strategică.

Contractul cu Cheniere sugerează că autorităţile din Qatar iau în calcul posibilitatea ca libertatea navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz să nu fie restabilită complet nici după repararea instalaţiilor de la Ras Laffan, potrivit lui Alex Munton, director pentru pieţele globale de gaze la Rapidan Energy.

Spre deosebire de petrol, gazele naturale lichefiate depind aproape în totalitate de transportul maritim, iar Qatarul nu dispune de o rută alternativă pentru exporturile sale de GNL care să ocolească Strâmtoarea Ormuz.

Prin acordul cu Cheniere, QatarEnergy îşi extinde activitatea de comercializare a gazelor provenite din alte regiuni, pentru a putea continua să îşi îndeplinească angajamentele faţă de clienţii internaţionali.

Compania a obţinut la începutul lunii octombrie un împrumut de trei miliarde de dolari de la bănci chineze, fonduri care ar putea fi utilizate pentru achiziţionarea unor cantităţi suplimentare de GNL american, potrivit analistului UBS Manav Gupta.

QatarEnergy se află, de asemenea, în negocieri avansate cu producătorul american Venture Global pentru achiziţionarea a încă trei milioane de tone de GNL anual, potrivit unor surse citate de Reuters.

Deşi cele patru milioane de tone prevăzute în acordul cu Cheniere reprezintă mai puţin de 1% din comerţul mondial cu GNL, contractul este unul dintre cele mai mari acorduri individuale de acest tip încheiate pe piaţa americană.

Companiile energetice din SUA beneficiază deja de schimbările provocate de conflict. De la începutul războiului, acţiunile Cheniere Energy au crescut cu aproximativ 26%, iar cele ale Venture Global cu 40%.

Analiştii de pe Wall Street anticipează continuarea expansiunii exportatorilor americani, pe fondul cererii internaţionale pentru diversificarea surselor de aprovizionare şi al investiţiilor masive în noi capacităţi de producţie.

Aproape 90% dintre analiştii care urmăresc Cheniere recomandă cumpărarea acţiunilor companiei, în timp ce aproximativ 60% dintre cei care analizează Venture Global au aceeaşi recomandare.

Potrivit experţilor citaţi de CNBC, războiul cu Iranul accelerează reconfigurarea pieţei mondiale a gazelor, consolidând influenţa Statelor Unite şi reducând capacitatea unor exportatori tradiţionali din Golful Persic de a-şi menţine poziţiile comerciale.