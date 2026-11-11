Radu Oprea (MApN): Trebuie un mecanism în achizițiile publice să aducem tehnologiile într-un timp real în MApN

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a declarat, marți, că este necesară modificarea mecanismelor de achiziții publice, astfel încât tehnologiile dezvoltate în domeniul apărării să poată fi preluate și utilizate de instituțiile militare într-un timp cât mai scurt.

‘Din păcate, felul în care arată legile achizițiilor publice astăzi nu ne permit – nici Ministerului Economiei, nici Ministerului Apărării Naționale, în afara faptului că inventariem capacitatea reală a companiilor din România de a fi creative, de a dezvolta produse noi – nu permit să facem achiziția directă sau achiziție într-un timp atât de scurt încât să ținem pasul cu tehnologia. Ce vreau să spun este că dacă astăzi dăm o temă de cercetare pentru o dronă și spunem că ea este 1.0, până închidem procesul de achiziție normal ajunge la 10.0 tehnologia, nu ne mai interesează pentru că este deja depășită’, a spus Oprea, la conferința ‘Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027’, organizată de Defense Romania.

Ministrul a arătat că este nevoie de un mecanism în achizițiile publice astfel încât să se reușească, la nivel european, aducerea tehnologiei într-un timp real în ministerele de forță.

‘Există directiva Omnibus 5 care vine să aducă o flexibilizare, mărește pragurile la achiziții publice directe până la 2 milioane, încă n-a fost transpusă în legislația din România. I-am întrebat pe colegii din MApN de ce n-au făcut lucrul acesta, o vor face. Ne ajută, este un subiect pe care l-am discutat cu reprezentanții de vârf ai Uniunii Europene, îl voi discuta săptămâna viitoare în întâlnirile pe care le voi avea la Bruxelles cu miniștrii omologi’, a mai declarat Oprea.

Radu Oprea a avertizat că Europa riscă să rămână în urma Statelor Unite în dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor de apărare dacă nu va reuși să creeze mecanisme care să permită companiilor inovatoare să se dezvolte rapid, invocând în acest sens modelul unor firme americane precum Palantir.

‘Vreau să vă spun despre fondul de competitivitate, despre noul cadru financiar multianual, despre faptul că, dacă mediul de afaceri din România, instituțiile statului român nu vor înțelege ce înseamnă acest cont de competitivitate, riscul de a fi decuplați de fondurile europene începe cu noul cadrul financiar multianual. Pe fondul de competitivitate vor fi sume importante alocate pentru industria de apărare, numai că sunt bani alocați direct de la Bruxelles, pe competitivitate. De aceea cred că trebuie să acționăm împreună, pentru ca să creăm acele mecanisme în care să avem capacitate, singuri, asociindu-ne cu alte companii din Europa – să accesăm bani europeni’, a precizat ministrul.

El a subliniat că statul și companiile private trebuie să colaboreze pentru a crește competitivitatea industriei naționale de apărare și pentru a putea obține finanțările direct de la Bruxelles.

‘În mine veți avea – industria de apărare cu capital privat și cu capital de stat – un partener, încerc să găsesc acele formule legislative încât partea de inovare să poată să fie transformată în prototip, sunt prototipuri care există pe piață, dar care nu au șansa reală de a deveni produs, pentru că acea zonă care se numește Death Valley – Valea Moartă, în cercetare-dezvoltare, nu este acoperită de finanțare’, a mai declarat Oprea.

Potrivit acestuia, anul 2027 ar putea reprezenta o oportunitate importantă pentru industria națională de apărare, care ar putea deveni unul dintre principalele motoare ale creșterii economice și ale PIB-ului României.

‘Pentru că sunt cele 12 miliarde din SAFE, pentru că sunt banii din fondurile americane, sunt banii din bugetul de stat, pentru că sunt posibilități. Însă efortul trebuie să fie comun pentru ca procentele care au fost declarate politic – și eu sunt politician – 30%, 40%, 50%, 60%, au fost diverse declarații, să devină realitate în România. Lucru care nu este simplu – sunt aici companii care deja investesc, companii care construiesc în România și care au această capacitate, fiind companii mari, companii puternice, care vin să transfere tehnologie și produse fabricate’, a spus Radu Oprea.

Ministrul a mai arătat că autoritățile urmăresc ca investițiile companiilor în România să presupună un transfer efectiv de tehnologie, inclusiv prin preluarea proprietății intelectuale și a licențelor de către statul român.

‘Mai este un aspect – pentru că aici în sală sunt foarte multe companii care au capacitatea și mentalitatea startup-urilor în tehnologie, care pot să scaleze foarte puternic anumite industrii, am văzut acest model de dezvoltare în Ucraina, am văzut cum companiile care odată erau companii de garaj, de apartament, au reușit să scaleze, astăzi să devină unele dintre principalele motoare ale economiei ucrainene pe tehnologiile de vârf’, a mai afirmat Oprea.