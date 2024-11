Ramona Oprea, country manager DELTABLOC: Parapetul există pe drumuri să ne salveze viața

Importanța parapetului pe drumuri și modul în care acesta ajută la salvarea vieților în cazul accidentelor rutiere. Despre acest subiect extrem de sensibil pentru tot ce înseamnă infrastructura rutieră românească a vorbit, în cadrul conferinței „România, în sfârșit la drum: infrastructura rutieră, investiții record, provocări uriașe”, organizată de Income Magazine și Antena 3 CNN, Ramona Oprea, Country Manager DELTABLOC România.

O lume fără victime din accidente rutiere. Aceasta este viziunea DELTABLOC, cel mai mare dezvoltator mondial de sisteme de reținere a vehiculelor din beton și oțel.

„La baza lucrărilor și a produselor noastre stă motivația de a avea zero persoane decedate în urma accidentelor rutiere. Cum putem să ajungem la această «viziune zero»? Prin contribuția noastră de a crea niște parapete de siguranță rutieră care să-și îndeplinească rolul în acest sens. Noi am lucrat în ultimii patru ani în cadrul unui acord-cadru și am instalat până în prezent peste 265 de kilometri de parapete la nivelul țării noastre. Din datele pe care le avem, situația s-a îmbunătățit foarte mult pe zonele în care au fost implementate parapetele rutiere, în sensul reducerii semnificative a accidentelor cu victime, cu morți pe șoselele din România”, a explicat Ramona Oprea.

Lucrurile însă pot arăta mult mai bine decât în prezent, România încă fiind pe primele poziții în topul european al accidentelor rutiere grave.

„Din păcate, noi cu siguranța rutieră, împreună cu semnalizarea, suntem ultimii care intrăm în cadrul unui buget de infrastructură și, din păcate, în cazul semnalizării, lucrurile se desfășoară cu foarte mare rapiditate în ceea ce privește implementarea unui proiect de siguranță rutieră.

Lăsând la o parte că și aceste parapete sau tot ce înseamnă parapet reprezintă totuși o inovație tehnologică importantă, noi venim cu parapete rutiere nu numai în ceea ce privește zona de parapete de beton. Mai nou, după cum se vede, aducem și parapete integrate, cu sistem de retenție și cu sistem fonoabsorbant. Primul proiect a fost finalizat în Bârlad anul acesta și considerăm că prin parteneriatul pe care îl avem sau prin acordul-cadru pe care-l avem cu beneficiarul, cu CNAIR, am reușit să îmbunătățim foarte mult traficul și să asigurăm siguranța participanților la trafic în zonele respective. Sperăm să o facem în continuare la fel de bine cum am făcut-o până acum”, a mai declarat Ramona Oprea.