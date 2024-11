Ramona Oprea, Deltabloc Ro: „Parapetul există pe drumuri ca să ne salveze viața”

Conferința Națională a platformei de comunicare Income Magazine Corporate ”România, în sfârșit la drum: Infrastructura rutieră, investiții record, provocări uriașe” care a avut loc marți 12 noiembrie 2024, a strâns laolaltă specialiști și oficiali în domeniu, pentru a aborda progresele și provocările din sectorul infrastructurii rutiere într-un moment de mobilizare fără precedent a resurselor logistice și financiare. Prezentă la conferință, Ramona Oprea, country manager Deltabloc Ro, a vorbit despre importanța parapetului pe drumuri și modul în care acesta ajută la salvarea vieților în cazul accidentelor rutiere.

„Da, acel parapet de beton există pe drumuri să ne salveze viața. Delatabloc e de fapt mânat, la baza lucrărilor noastre e motivația de a avea viziune zero persoane decedate în urma accidentelor rutiere. Putem ajunge aici creând parapete care să-și facă pe deplin rolul. În sensul acesta am lucrat în ultimii patru ani cu cei de la CNAIR și am instalat peste 265 km de parapete. Situația s-a îmbunătățit foarte mult în ultima vreme. Din păcate noi, cu siguranța rutieră, împreună cu semnalizarea suntem ultimii care intrăm în bugete și lucrurile se desfășoară cu mare rapiditate, lăsând la o parte că tot ce înseamnă parapete înseamnă inovație tehnologică. Nu venim doar cu parapete de beton, ci cu parapete cu sistem de retenție și fonoabsorbante și considerăm că prin parteneriatul pe care îl avem cu CNAIR am reușit să îmbunătățim traficul și să asigurăm siguranța participanților la trafic„, a declarat Ramona Oprea în cadrul conferinței.