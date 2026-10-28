Reducerea prețului la energie, eliminarea IMCA și acordarea voucherelor de vacanță, printre măsurile propuse premierului de IMM România

Reprezentanții IMM ROMANIA au participat luni la o întâlnire de lucru cu prim-ministrul României, Luca Niculescu, printre măsurile propuse de aceștia numărându-se reducerea prețurilor la energie, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) și acordarea de vouchere de vacanță de minimum 1.600-2.000 lei pe an.

Conform unui comunicat al confederației patronale, reprezentanții IMM ROMANIA și-au exprimat preocuparea față de absența unui capitol dedicat întreprinderilor mici și mijlocii în programul de guvernare 2026-2028, subliniind că IMM-urile reprezintă un pilon esențial al economiei naționale, iar nevoile lor trebuie reflectate în politicile guvernamentale prin măsuri concrete de susținere a investițiilor, de facilitare a accesului la finanțare și de dezvoltare a antreprenoriatului.

IMM România a menționat necesitatea identificării unor soluții imediate pentru reducerea prețurilor la energie și combustibili, având în vedere impactul semnificativ al acestora asupra costurilor de operare și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

‘În ceea ce privește accesul la finanțare, considerăm necesare relansarea unor instrumente precum IMM INVEST și dezvoltarea programelor dedicate start-up-urilor, inclusiv prin mecanisme de garantare prin FNGCIMM. Aceste măsuri urmăresc facilitarea accesului antreprenorilor la capital, stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă’, se arată în comunicat.

De asemenea, reprezentanții organizației au evidențiat importanța eliminării impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), a menținerii cotei unice și a clarificării regimului fiscal aplicabil microîntreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește plafonul de încadrare și cotele de impozitare.

În domeniul turismului, IMM România susține acordarea voucherelor de vacanță în valoare anuală de minimum 1.600-2.000 de lei, utilizabile exclusiv în România, precum și acordarea unei bonificații de 20% pentru voucherele utilizate în extrasezon, în perioada octombrie-mai. Aceste măsuri urmăresc stimularea turismului intern, reducerea sezonalității și susținerea operatorilor economici din domeniu.

Pentru transportul internațional, organizația solicită actualizarea cadrului fiscal aplicabil indemnizațiilor conducătorilor auto profesioniști, prin majorarea plafonului de la 87,5 la 120 de euro pe zi, introducerea unui mecanism de indexare periodică și creșterea celui de-al doilea plafon fiscal de la echivalentul a trei la patru salarii de bază.

În domeniul sănătății, IMM România susține asigurarea unei finanțări corecte, predictibile și sustenabile a serviciilor medicale, prin asigurarea resurselor bugetare și a cadrului normativ necesar pentru stabilirea, începând cu 1 ianuarie 2027, a valorii punctului pentru serviciile medicale din ambulatoriul de specialitate la 8 lei.

‘IMM România consideră că un dialog constant între autorități și organizațiile patronale este esențial pentru identificarea unor soluții aplicabile, adaptate realităților economice și nevoilor întreprinderilor. În acest context, reafirmăm disponibilitatea de a contribui la procesul de consultare privind Programul de guvernare 2026-2028, promovând măsuri care să faciliteze investițiile, să stimuleze antreprenoriatul și să consolideze competitivitatea companiilor românești’, au transmis reprezentanții confederației.

Reprezentanții participanți din partea IMM România au fost: Florin Duma, prim-vicepreședinte IMM România; Liliana Agheorghicesei, prim-vicepreședinte IMM România; Lucescu Beniamin, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT); Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED).