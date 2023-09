Refugiați din Ucraina și persoane din România au ocazia să întâlnească angajatori potriviți pentru ei în București la “Bursa Locurilor de Muncă”, pe 30 septembrie

Asociația Ateliere Fără Frontiere are bucuria să organizeze „Bursa Locurilor de Muncă” la Colegiul Economic Viilor, București, pe 30 septembrie între orele 9:00 și 15:00.

Evenimentul este dedicat creșterii angajabilității persoanelor refugiate din Ucraina, precum și persoanelor din țară care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, sau care provin din medii defavorizate.

Evenimentul este o oportunitate pentru persoanele din Ucraina afectate de război, cât și pentru persoanele din țară să întâlnească angajatori din diverse domenii, să vadă ce locuri de muncă sunt disponibile pe plan local în București și județul Ilfov și să primească sprijin în alegerea unui domeniu potrivit.

Participanții care vor veni la „Bursa Locurilor de Muncă” vor beneficia la fața locului de următoarele:

Ajutor în redactarea CV-urilor și scrisorilor de intenție, în cazul în care nu au aceste

documente. Traducători pentru persoanele din Ucraina care au nevoie.

Mediere între participanți și angajatori.

Ateliere Fără Frontiere este printre primele asociații care a acceptat cu brațele deschise angajarea refugiaților din Ucraina, atât în cadrul atelierelor proprii, cât și printr-o serie de servicii menite să deschidă accesul acestora către locurile de muncă din România. Asociația a organizat în ultimul an cursuri gratuite de limba română pentru aproximativ 224 de persoane, workshop-uri dedicate înțelegerii caracteristicilor juridice ale mediului de muncă în România, workshop-uri de redactare CV-uri, activități de consiliere și evaluare pe piața muncii, precum și evenimente comunitare pentru refugiații din Ucraina.

Persoanele interesate care își caută un loc de muncă, sau angajatorii care au locuri de muncă disponibile și vor să participe la eveniment, pot contacta asociația la următoarele date de contact:

Mihai Odoroaga

Tel: 0773 755 474

Email: [email protected]

Maria Nica:

Tel: 077109141

[email protected]

Evenimentul face parte din proiectul “Support to self-reliance of vulnerable refugees from Ukraine” finanțat de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și este realizat cu sprijinul AJOFM Ilfov.