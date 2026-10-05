Transporturi

Renault va investi peste 10 miliarde de euro în Franţa, în maşini electrice şi modele mai accesibile

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Renault va investi peste 10 miliarde de euro în Franţa în următorii cinci ani, pentru dezvoltarea vehiculelor electrice şi a unor automobile mai accesibile, a declarat sâmbătă directorul general al grupului, François Provost, transmite Reuters.

”În ultimii cinci ani, am investit 13 miliarde de euro în Franţa pentru a ne transforma complet amprenta industrială şi a paria pe electric, iar în următorii cinci ani, dacă situaţia socială şi politică o va permite, vom reinvesti peste 10 miliarde de euro pentru a continua dezvoltarea vehiculelor electrice şi pentru a face maşinile mai accesibile”, a declarat Provost pentru postul France Inter.

Investiţia va continua transformarea industrială a Renault în Franţa, într-un moment în care cererea pentru automobile electrice creşte puternic pe piaţa franceză.

Vehiculele electrice au reprezentat în septembrie un nivel record de 42% din înmatriculările de automobile noi din Franţa, cererea fiind stimulată de creşterea puternică a preţurilor carburanţilor de la începutul războiului cu Iranul.

Provost a afirmat că Renault produce în prezent mai multe automobile în uzinele franceze decât în trecut. Grupul a fabricat aproximativ 500.000 de vehicule în Franţa în 2025, iar în 2026 producţia ar urma să fie cu cel puţin 25% mai mare.

Creşterea producţiei din acest an este susţinută de avansul vehiculelor electrice, potrivit directorului general al Renault.

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