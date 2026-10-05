Renault va investi peste 10 miliarde de euro în Franţa, în maşini electrice şi modele mai accesibile

Renault va investi peste 10 miliarde de euro în Franţa în următorii cinci ani, pentru dezvoltarea vehiculelor electrice şi a unor automobile mai accesibile, a declarat sâmbătă directorul general al grupului, François Provost, transmite Reuters.

”În ultimii cinci ani, am investit 13 miliarde de euro în Franţa pentru a ne transforma complet amprenta industrială şi a paria pe electric, iar în următorii cinci ani, dacă situaţia socială şi politică o va permite, vom reinvesti peste 10 miliarde de euro pentru a continua dezvoltarea vehiculelor electrice şi pentru a face maşinile mai accesibile”, a declarat Provost pentru postul France Inter.

Investiţia va continua transformarea industrială a Renault în Franţa, într-un moment în care cererea pentru automobile electrice creşte puternic pe piaţa franceză.

Vehiculele electrice au reprezentat în septembrie un nivel record de 42% din înmatriculările de automobile noi din Franţa, cererea fiind stimulată de creşterea puternică a preţurilor carburanţilor de la începutul războiului cu Iranul.

Provost a afirmat că Renault produce în prezent mai multe automobile în uzinele franceze decât în trecut. Grupul a fabricat aproximativ 500.000 de vehicule în Franţa în 2025, iar în 2026 producţia ar urma să fie cu cel puţin 25% mai mare.

Creşterea producţiei din acest an este susţinută de avansul vehiculelor electrice, potrivit directorului general al Renault.