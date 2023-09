Rețeta succesului se creează în familie

Dan și Ana Guzu au ales să-și unească destinele de tineri, formând o familie. Apoi, și-au unit și forțele pentru a descoperi rețeta succesului în afaceri. Au identificat un segment de piață care nu era reprezentat în zona de litoral în care locuiesc – satul 2 Mai, situat între Mangalia și Vama Veche – și, cu multă muncă, au reușit să crească un business savuros.

Guzztos este un mic brand în plină dezvoltare, la malul mării. Dan și Ana Guzu au început afacerea de tip Street Food în vara anului 2020, când mulți se temeau de faliment. Dan avea 29 de ani, iar Ana, 27. Cei doi tineri și-au făcut bine calculele și au ajuns la performanțe excelente: au investit circa 10.000 de lei și au avut un profit de 90.000 de lei, după o vară în Vama Veche. Apoi au hotărât să reinvestească profitul și să se extindă, de la un an la altul, având ambiții foarte mari și învățând business din mers.

„Am lucrat mai întâi la Vama Veche, din 2020, cu o rulotă mică. În 2021 ne-am mutat la 2 Mai, pe dig. Am deschis ceva puțin mai mare, cu banii pe care i-am strâns din primul an. Am ales varianta Street Food și Fast Food pentru că asta ne place nouă și asta vor tinerii care vin aici. Am observat că segmentul nostru de public țintă nu găsește aceste produse aici și asta ne-a ajutat foarte mult, fiind singurii din zonă cu acest tip de ofertă. După ce ne-am mutat din Vamă în 2 Mai, în 2021, s-a dus vestea că avem burgheri aici și acum vin clienții din Vamă și din Mangalia la noi”, explică Dan Guzu.

Secretul gustului bun

„Cartea de vizită” și-au făcut-o cu un produs proaspăt: cartofii prăjiți sunt curățați și preparați pe loc, fiind foarte diferiți de cei care se pot cumpăra de la alte puncte de Street Food și Fast Food. „Ținem foarte mult la produsele proaspete. Nu facem nimic înainte, ci doar atunci când clienții dau comanda. Se simte diferența de gust între ceva preparat pe loc și ceva care stă în vitrină, iar noi ținem foarte mult la gust. Dacă produsele noastre au gust, clienții ne vor alege în continuare. Practic, facem totul exact așa cum ne place nouă să fie, ca și cum am face pentru noi și pentru prietenii noștri”, mai spune Dan Guzu.

Ana are un Master în Administrarea Afacerilor, absolvit cu trei ani înainte de a pune bazele businessului de familie, dar spune că în momentul în care s-au apucat de treabă și-a dat seama că totul este diferit de ceea ce învățase la cursuri. „Când am început să lucrăm pe cont propriu, am constatat că ‘pe viu’ e altceva. Ceea ce am dezvoltat noi, în afacere, în ultimii trei ani, a fost din mers, fără să aibă legătură cu ce am învățat la facultate sau la Master”, explică tânăra antreprenoare.

Cei doi folosesc și noile tehnologii, pentru a-și organiza afacerea. „Avem un program care ne ajută să centralizăm tot și să vedem exact când se înregistrează creșterile și din ce anume. Astfel putem să urmărim foarte ușor evoluția afacerii care crește sub ochii noștri, din mers. Urmărim săptămânile și vedem ce ne-a ajutat să înregistrăm creșteri, de la o perioadă la alta. Dacă nu urmărim, nu ne dăm seama ce trenuie să facem în continuare, pentru a crește vânzările. Urmărim produsele, vedem la ce am avut cerere. Astfel putem să modificăm totul din mers și înregistrăm creșteri constant. Atunci când clienții ne cer ceva, noi introducem produsul cerut. De exemplu, de anul trecut avem un burgher pentru vegetarieni, care a devenit unul dintre produsele noatre de succes”, mai spune Dan Guzu.

Și-au propus să devină brand local

Cei doi au început să lucreze în propria afacere în vara lui 2020, iar după o lună au avut primii doi angajați. În 2021 au deschis un punct de lucru lângă plaja din 2 Mai, pe care l-au extins, cu o terasă, în 2022, iar anul acesta au reinvestit profitul și au făcut un împrumut la o bancă, pentru a mai deschide un punct de lucru, tot în 2 Mai, în zona centrală a localității.

Acum au încă patru angajați, dar lucrează în continuare și ei. „E destul de greu de dezvoltat o astfel de afacere pe litoralul românesc, pentru că sezonul e foarte scurt și, practic, într-o lună trebuie să facem tot. Am ajuns la circa 75.000 de euro cifră de afaceri, iar anul acesta sperăm să avem noi creșteri, să atingem suta, după ce plătim datoria. Sperăm să rămânem cu un profit mai mare decât anul trecut, pentru că vrem să ne extindem în continuare și să ne putem lăuda cu un adevărat brand local”, explică Ana Guzu.