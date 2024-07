Revoluția AI și evoluția economiei globale

Prima jumătate a lui 2024 este aproape încheiată, iar pe bursă, două inițiale au definit cel mai înalt nivel de performanță: A.I. În cel mai recent trimestru, 199 de companii dintre top 500 corporații americane au menționat cel puțin o dată inteligența artificială în timpul conferințelor cu investitorii – un record absolut. Este clar că AI nu mai este doar un trend de moment, ci o tehnologie cu potențial revoluționar, care ne va schimba viața în feluri încă nebănuite. În acest articol, vom observa cum s-a manifestat acest trend pe piața bursieră până acum și vom încerca să identificăm trenduri noi de investiții astfel încât să profităm de evoluția tehnologiei mai departe.

Să începem cu top-performerii ultimului an. Companiile care au contat cel mai mult în acest spațiu au fost cei care au dezvoltat infrastructura AI. Dacă asemuim mediul din prezent unei „goane după aur”, atunci cei mai câștigați au fost “vânzătorii de lopeți”. Aceștia sunt în primul rând producătorii de chipuri, indispensabile pentru procesarea modelelor LLM care stau la baza AI-ului generativ modern. NVIDIA, Qualcomm, Micron, Broadcom și AMD (într-o mai mică măsură) sunt companiile care au avut o evoluție spectaculoasă în ultimul an. Deși prețul s-a mărit cu între +45% până la +200% pentru acțiunile acestor companii, această creștere se bazează pe rezultate reale: cifra de afaceri, marjele obținute și profiturile au avut o ascensiune continuă și au justificat într-o bună măsura prețul acțiunilor.

Pentru a pune puțin în perspectivă cifrele acestei industrii, ne vom raporta doar la NVIDIA, companie care valorează în acest moment 3.1 trilioane de dolari. Această cifră este mai mare decât valoarea combinată a tuturor companiilor publice germane. Acțiunile NVDA și-au triplat prețul în ultimul an, însă evaluarea lor este mai mică în prezent decât era în iunie 2023. În funcție de măsura de evaluare folosită, acțiunile sunt mai ieftine cu până la -50% față de anul trecut, când multiplul EV/EBITDA era de 150, acum fiind în jur de 70. Acest lucru se explică deoarece EBITDA a crescut mai repede decât prețul acțiunilor, ducând astfel la o compresie a multiplului.

Dacă pentru producătorii de chipuri profiturile sunt deja clare și vizibile în balanțele contabile, același lucru nu se poate spune despre dezvoltatorii software. Indiferent de use case, AI are nevoie de chip-uri. Însă atunci când vine vorba despre software, există multiple soluții pe piață, cu prețuri relativ mici dacă nu chiar gratis. Microsoft are un avantaj net față de competiție, prin prisma parteneriatului cu OpenAI – firma care a pionierat AI-ul generativ cu aplicatia Chat GPT. Inițial oferită în beta-testing și gratuit, Chat GPT a arătat mapamondului potențialul inteligenței artificiale. Acum, există variante premium de abonament pentru Chat GPT, anumite funcții fiind limitate în varianta gratis. Competiția în zona de software este mult mai mare decât în domeniul chip-urilor însă, iar pentru ca un utilizator să achite un abonament lunar este nevoie ca tehnologia să își arate utilitatea reală pentru acesta. Acțiunile Microsoft au crescut cu 33% în anul precedent, iar o bună parte din această creștere se bazează pe potențialul AI. Companii ca Google sau Apple au întâmpinat dificultăți în a dezvolta un serviciu similar, și putem spune că au rămas în urmă. Apple a anunțat recent integrarea aplicației Chat GPT cu asistentul virtual Siri, acest lucru dezamăgindu-i pe unii investitori. Apple nu achită în nici un fel serviciile aplicației, oferind doar expunere către utilizatori – întreaga mișcare este emblematică pentru dificultățile realizării de profit atunci când vine vorba efectiv de use case-ul AI.

Pentru unele companii, AI va deveni un fel de „taxă de tehnologie” și nu vor avea neapărat de câstigat. Dacă această tehnologie își demonstrează beneficiile, atunci toata lumea va trebui să o adopte mai devreme sau mai târziu. Prin urmare, va câștiga cine va ști să folosească AI cel mai bine versus competitorii săi. Însă aceste beneficii sunt incomparabile cu profiturile dezvoltatorilor hardware și software.

Inteligența artificială este de asemenea o tehnologie care necesită scalabilitate pentru a-și demonstra beneficiile. Va ajuta mult mai mult companii și organizații mari decât pe cele mici. Cu cât o organizație deține mai multe informații interne pe care să le ofere spre analiză unui sistem AI, cu atât mai mari sunt avantajele.

Când vine vorba despre viitor, trebuie să înțelegem că o mare parte din câștigurile în materie de preț al acțiunilor a fost deja realizat. Probabil ca în anul următor, acțiunile producătorilor de infrastructură IT vor avea performanțe mai scăzute decât în anul precedent. În opinia mea, există însă o oportunitate care încă nu a fost speculată de piața bursieră în mod corespunzător.

Centrele de date care vor găzdui imensa putere de procesare necesară pentru AI vor genera o cerere uriață în materie de curent electric. În SUA, unde se presupune că majoritatea acestor centre vor fi localizate, infrastructura pentru producția și distribuția de energie electrică va trebui modernizată. Este vorba despre investiții de zeci de miliarde de dolari în următorii 10 ani, iar beneficiarii acestor lucrări vor avea de câștigat cel puțin la fel de mult de pe urma AI-ului ca și utilizatorii finali. O mare oportunitate în acest moment o reprezintă producătorii și transportatorii de gaze naturale, acest combustibil folosindu-se la generarea a circa 43% din electricitatea din SUA. Companiile de utilități, distribuitorii de energie și firmele care prestează servicii legate de rețele electrice vor avea de asemenea de câștigat. Să nu uităm că această cerere în plus va veni peste necesarul deja foarte mare creat de vehiculele electrice. Împreună, aceste două trenduri vor propulsa anumite firme din domeniul producției și distribuției de energie drept următorii mari câștigători din revoluția AI.