Rezultatele financiare trimestriale ale Alibaba, JD.com subliniază încetinirea cererii consumatorilor din China

Rezultatele financiare trimestriale ale giganţilor chinezi de comerţ electronic Alibaba şi JD.com, publicate în această săptămână, au subliniat încetinirea pieţei de consum din China, comercianţii cu amănuntul luptându-se să atragă clienţii atenţi la cheltuieli, transmite CNBC.

Principalele mărci de consum din SUA au evidenţiat cererea slabă din China, în rapoartele lor din al doilea trimestru, unele companii indicând, de asemenea, modul în care jucătorii locali au devenit rivali mai duri.

Alibaba a declarat că veniturile din comisioanele comercianţilor şi din publicitatea pe platformele sale din China au crescut cu 1% în trimestrul încheiat la 30 iunie, faţă de un an în urmă. Creşterea este în scădere faţă de avansul de 5% de la an la an consemnată în trimestrul precedent.

Vânzările directe şi-au accentuat scăderea, de la 2% la 9%, pentru cele două trimestre.

JD.com a declarat că pentru trimestrul încheiat pe 30 iunie, valoarea medie a comenzii a scăzut de la an la an, parţial ca urmare ”a cheltuielilor slabe ale consumatorilor”.

Compania este cunoscută pentru produse la preţuri puţin mai mari şi pentru livrarea în ziua următoare datorită afacerii sale de logistică.

Miercuri, Tencent, care operează reţelele sociale şi aplicaţia de mesagerie WeChat, a raportat, de asemenea, o creştere mai lentă a veniturilor de la an la an din tranzacţiile financiare ale utilizatorilor, cu 4% faţă de 7% în trimestrul anterior şi 15% în perioada similară a anului anterior.

WeChat este una dintre cele două aplicaţii de plată mobile predominante din China.

Alibaba a declarat joi că a existat o scădere a evaluării afiliatei sale Ant Group, care gestionează cealaltă aplicaţie majoră de plată mobilă, Alipay, în China, ceea ce duce la o taxă de depreciere legată de premiile angajaţilor pe bază de acţiuni.

Acest lucru a dus la o scădere de 10% de la an la an a profiturilor aferente pe care Alibaba le-a obţinut în timpul trimestrului.

China a raportat joi că vânzările cu amănuntul au crescut în iulie cu 2,7% de la an la an, după ce au crescut cu doar 2% în iunie. Aceasta este mult mai mică decât creşterea vânzărilor cu amănuntul observată în trecut.

O scădere a pieţei imobiliare, care reprezintă cea mai mare parte a activelor casnice din China, şi incertitudinea cu privire la veniturile viitoare au afectat încrederea consumatorilor.

Alibaba a declarat joi că pentru trimestrul încheiat la 30 iunie, afacerea sa principală de comerţ electronic Taobao şi Tmall din China a înregistrat ”o creştere mare a GMV (valoarea brută a mărfurilor) online, cu o singură cifră”.

Valoarea brută a mărfurilor este o măsură a vânzărilor din industrie în timp. Alibaba nu a furnizat cifre specifice GMV.

Veniturile totale ale grupului Taobao şi Tmall au scăzut cu 1% de la an la an.

În trimestrul anterior, compania a spus că Taobao şi Tmall au înregistrat o creştere de două cifre a GMV, în timp ce în trimestrul din anul precedent, Alibaba a spus că Taobao şi Tmall GMV au crescut, fără a preciza cât de mult.

Consumatorii din China caută din ce în ce mai mult produse cu un raport bun calitate-preţ, indiferent de nivelul lor de venit, a declarat vineri Jasmine Bai, analist de internet în China la Haitong International Securities Group.

Acest lucru a dus la o concurenţă acerbă între platformele de comerţ electronic precum PDD, JD.com şi Alibaba, deoarece acestea se concentrează pe un consumator mai conştient de costuri, care caută valoare, a spus Bai.

Alibaba şi JD.com s-au străduit să concureze cu produsele la preţ redus vândute pe PDD Holdings Aplicaţia Pinduoduo din China şi Douyin de la ByteDance, versiunea chineză a TikTok.

Grupul ByteDance nu este tranzacţionat public.

PDD nu a anunţat încă când va publica veniturile din al doilea trimestru. Anul trecut a făcut-o pe 29 august.

Analiştii Nomura au declarat săptămâna aceasta că conversaţia lor cu un angajat al Douyin a dezvăluit că creşterea comerţului electronic al aplicaţiei a încetinit atât de mult în al doilea trimestru, încât compania îşi va rata probabil propriul obiectiv de creştere de 30% a GMV, anul acesta.

Citând aceeaşi conversaţie, raportul spune că conducerea Douyin a recunoscut că accentul excesiv pe preţurile scăzute a dus la o scădere a GMV şi va reduce presiunea asupra comercianţilor luna aceasta, care i-a forţat să vândă la preţuri mici.

ByteDance nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Analiştii Nomura au spus că paşii Douyin ar putea ajuta la creşterea marjelor de profit ale industriei de comerţ electronic, în beneficiul Alibaba, cel mai mare jucător din spaţiu.

Acţiunile Alibaba cotate la Hong Kong au crescut vineri cu 5%, în timp ce cele ale JD au crescut cu 9%. Acţiunile Tencent s-au tranzacţionat în urcare cu peste 1%.