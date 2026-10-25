Rogobete: Reașezarea modului în care se desfășoară și realizează și finanțează gărzile, printre prioritățile ministrului Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Iași, că una dintre prioritățile mandatului său vizează gărzile medicilor și rezidenților și plata acestora.

‘Una din prioritățile acestui mandat sunt, într-adevăr, reașezarea modului în care se desfășoară și realizează, respectiv finanțează gărzile. (…) Prioritățile acestui mandat sunt adaptarea progresivă a tarifului de gardă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru medicii care realizează o gardă va exista un tarif. Pentru cei care vor face două gărzi, pentru a doua gardă tariful va fi mai mare. Pentru cei care fac a treia gardă pe lună, tariful va fi și mai mare. Este un mecanism de stimulare, pe deoparte, dar și de plată pentru măsurarea muncii și pe măsura epuizării. Și da, susțin plata gărzilor pentru rezidenți, inclusiv pentru cei de anul 1. Concret, când îmi doresc ca acest lucru să se întâmple? În primele trei luni de mandat’, a declarat ministrul Sănătății atunci când a fost întrebat când vor fi majorate concret tarifele pentru gărzi și când vor începe să fie plătiți rezidenții care efectuează gărzi.

Acesta a reamintit că, în primul său mandat la conducerea Ministerului Sănătății, a reușit, prin acte normative succesive, să reorganizeze modul de funcționare a gărzilor.

‘Gărzile au fost segmentate pe mai multe categorii, gărzi de urgență, gărzi de monitorizare, gărzi la domiciliu, și, pentru procedurile moderne intervenționale, am reușit să intervenim într -un caz’, a afirmat el.

Alexandru Rogobete a mai spus că, prin modificarea actelor normative de funcționare a spitalelor a reușit ca, acolo unde este posibil, zona de ambulatoriu de specialitate fie adaptată în funcție de nevoia unității medicale, și flexibilizarea activității medicilor.

‘Mai mult decât atât, am modificat legislația astfel încât spitalele, sigur, unde se poate și unde lucrurile o cer, blocul operator să poată fi utilizat în două ture, astfel încât o parte din medici să vină dimineața, iar o altă parte după-amiaza’, a declarat Alexandru Rogobete.

El a adăugat că a făcut acest lucru pentru ‘ca listele de așteptare să scadă, iar pacienții să beneficieze de cât mai multe servicii medicale’.