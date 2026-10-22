Rogobete: Voi începe un audit serios la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă ”un audit serios” la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate după demisia lui Horaţiu Moldovan din funcţia de preşedinte al acestei instituţii. Rogobete reia criticile la adresa lui Moldovan, spunând că niciodată în ultimul deceniu Sănătatea nu s-a mai confruntat cu o asemenea criză.

„Voi începe un audit serios la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Pot spune că cel mai bun lucru din Sănătate întâmplat în ultima săptămână este că preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi-a dat demisia. Este o criză fără precedent în programele naţionale de sănătate, programele de oncologie, diabet, boli cardiovasculare, programe gestionate de CNAS”, a anunţat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul a reluat criticile la adresa lui Horaţiu Moldovan, preşedintele demisionar al CNAS.

„Nu-mi aduc aminte în ultimii zece ani să mai fi avut o asemenea criză. Incompetenţa – şi o spun cu responsabilitate – a fostului preşedinte Horaţiu Moldovan de la CNAS a dus în acest punct şi în această presiune”, a adăugat Alexandru Rogobete.