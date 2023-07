Românii au comandat peste 3,3 milioane de șaorma în 2022 prin Glovo

În 2022, românii au comandat prin intermediul Glovo circa 3.310.000 de șaorma, cu 60% mai mai mult față de anul precedent, consumatorii români comandând cele mai multe porții de șaorma din întreagă rețea Glovo care cuprinde 25 de țări. În 2022, prin platforma Glovo, în România au fost livrate peste 3.310.000 de porții de șaorma, acest preparat fiind pe locul doi în topul preferințelor utilizatorilor Glovo, după burgeri. La nivelul întregului an, prin platforma Glovo s-a comandat cu 60% mai multa șaorma față de anul 2021, potrivit site-ului industriacărnii.ro. Minutul de aur al anului pentru consumul de șaorma a fost înregistrat la data de 24 februarie 2022, de sărbătoarea Dragobetelui, la ora 19:45, minut în care românii au comandat 69 de porții. În plus, luna martie a înregistrat un record al consumului de saorma, iar la nivelul întregului an s-a comandat o șaorma la fiecare 10 secunde.

Conform datelor Glovo, românii au ales în special acest preparat pentru masa de seara, astfel încât o treime dintre comenzile de anul trecut au fost plasate în intervalul orar 18:00-20:00, în special joia și vinerea. În plus, utilizatorii Glovo preferă să savureze acest preparat cu specific oriental și noaptea târziu, mai mult de 10% dintre comenzile de șaorma fiind plasate în intervalul 23:00 – 02:00. În topul preferințelor românilor rămâne saorma mare de pui, urmată de varianta cu vită și curcan.

România ocupă primul loc la nivel global când vine vorba de consumul de șaorma din rețeaua Glovo de 25 de țări, iar la nivel local, București, Brașov, Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele în care s-a înregistrat mai mult de jumătate din consumul total de șaorma din România anul trecut.

În ceea ce privește evoluția anuală a consumului la nivel de orașe, datele platformei arată că utilizatorii din Târgu-Mureș au comandat de 8 ori mai multa șaorma în 2022 fata de anul precedent, în timp ce utilizatorii din Galați au comandat de șase ori mai multa șaorma. Un orădean a comandat, în 2022, în medie, șase șaorma pe săptămână.