SAIC vrea să construiască în Spania prima sa fabrică din Uniunea Europeană

Grupul chinez SAIC Motor Corp intenționează să înființeze o fabrică auto în regiunea Galicia din nord-vestul Spaniei, care va fi prima sa unitate din Uniunea Europenă, a anunțat guvernul regional, transmite Reuters.

Mai multe mărci chinezești au intrat deja pe piața din Europa, iar altele se gândesc să înceapă vânzările pe continent.

Conducătorul Galiciei, Alfonso Rueda, a declarat că administrația sa va acorda prioritate strategică proiectului, investiția inițială fiind estimată la aproximativ 200 milioane de euro.

Proiectul, care include un hub logistic, încă are nevoie de aprobarea guvernului central pentru investițiile străine directe.

SAIC deține marca MG, care este populară în Europa, și prioritizează sistemele de propulsie electrificate.

Fabrica din portul Ferrol ar crea aproximativ 1.000 locuri de muncă directe și mult mai multe indirecte, și va folosi multe componente produse pe plan local, au informat autoritățile.

Dacă sunt obținute toate aprobările, construcția ar urma să înceapă anul viitor, iar uzina va fi operațională în 2028, susține Rueda.

Când va fi finalizată a doua fază a proiectului, unitatea va produce 120.000 de mașini pe an.

Demararea producției în Uniunea Europeană ar permite SAIC să evite tarifele aplicate vehiculelor expediate din China, pe măsură ce Bruxelles-ul își intensifică controlul asupra subvențiilor și dinamicii competitive de pe piața vehiculelor electrice. Pentru producătorii auto chinezi, asamblarea de vehicule în Europa este văzută drept esențială pentru susținerea creșterii lor în regiune.

Spania s-a poziționat drept un hub pentru investițiile în producția de vehicule electrice, oferind stimulente și beneficiind de un ecosistem auto bine pus la punct. Printre astfel de locații se numără Zaragoza, unde este un important centru de producție de vehicule pentru grupul Stellantis NV, care oferă o forță de muncă calificată și avantaje logistice.

Și producătorul auto chinez Chery, care a înființat o societate mixtă cu grupul auto spaniol EBRO, intenționează să producă vehicule la fosta fabrică Nissan din Barcelona, la finalul acestui an sau începutul anului viitor. În 2024, Chery-Ebro anunțase că vrea să producă până la 150.000 de mașini pe an, până în 2029.