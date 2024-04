Sameday vrea să preia compania de curierat Sprinter din Ungaria

Sameday, operatorul economic care a introdus livrarea în easybox în piaţa din România, anunţă intenţia de a prelua firma de curierat rapid Sprinter din Ungaria, astfel încât să îşi extindă infrastructura out of home din ţara vecină cu 60% prin preluarea celor 450 de puncte de livrare deţinute de compania maghiară, precum şi capacitatea de livrare home delivery.

Potrivit unui comunicat al Sameday, tranzacţia, ce face parte din strategia de extindere a infrastructurii de livrare din regiune a companiei româneşti, se află în analiză la Consiliul Concurenţei. La finalul lunii iunie, după finalizarea tranzacţiei, magazinele online care expediază cross border vor putea accesa o reţea extinsă de peste 6.000 de lockere easybox şi puncte de livrare în România, Ungaria şi Bulgaria.

Pe fondul trendului ascendent al numărului de colete livrate în regiune, în anul 2024, Grupul Sameday va investi aproximativ 30 de milioane euro în creşterea capacităţii de livrare prin extinderea reţelei out-of-home. De asemenea, investiţia totală planificată de grup pentru 2024 este de peste 60 milioane euro şi va fi direcţionată către extinderea reţelei regionale out-of-home, dezvoltării tehnologice şi optimizarea capacităţii şi vitezei de procesare şi livrare.

Sprinter este o companie tradiţională de curierat expres din Ungaria, cu o istorie de 17 ani pe piaţă, care deserveşte un număr important de magazine online şi care va livra şi în România. Compania are o prezenţă de peste 25 de ani pe piaţa maghiară de servicii expres de livrare.

Până la finalul anului 2024, reţeaua Sameday out of home din Ungaria va ajunge la aproape 2.200 de lockere easybox şi puncte de livrare, cu acoperire în toate marile oraşe şi regiuni, care vor fi activate în perioada următoare pentru magazinele online care expediază crossborder.

Clienţii Sprinter vor beneficia în continuare de aceleaşi servicii şi, în plus, vor putea accesa servicii noi şi o infrastructură de tehnologie adaptată pentru eCommerce. De asemenea, angajaţii şi subcontractorii îşi vor continua activitatea şi vor putea accesa mai multe oportunităţi de creştere odată cu finalizarea tranzacţiei, având în vedere planurile ambiţioase de dezvoltare ale companiei Sameday.

Practic, Sameday creează o nouă opţiune competitivă pentru afacerile online, atât maghiare, cât şi româneşti, dar şi multinaţionale.

„Construim o zonă de livrare unitară şi fără graniţe care va îmbunătăţi experienţa clienţilor şi va reduce costurile de livrare pentru magazinele online din România, Ungaria şi Bulgaria. Avem un plan ambiţios de a ajunge la 8.500 de puncte de livrare în regiune în acest an, iar eventuala preluare a infrastructurii Sprinter reprezintă un pas important. Vom continua extinderea accelerată prin creşterea numărului de easybox-uri şi introducerea unor noi puncte de livrare şi a sistemelor shop-in-shop, care vor sprijini la dezvoltarea şi mai accelerată a comerţului online în regiune”, a declarat Lucian Baltaru, directorul general al Sameday Group.

În ultimele 12 luni, Sameday a înregistrat o creştere cu 115% a numărului de magazine online care au accesat serviciile de expediere crossborder, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu un total de 95 de milioane de colete livrate în regiune în ultimul an, prima companie românească de curierat care a deschis operaţiuni în afara graniţelor se află în al patrulea an de activitate în Ungaria şi al doilea an de prezenţă în Bulgaria, se arată în comunicat.