Samsung a anunțat lansarea noilor telefoane din seria Galaxy A

Samsung lansează astăzi noile telefoane Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G, două smartphone-uri inovatoare proiectate pentru a susține angajamentul Samsung Galaxy de a le oferi tuturor utilizatorilor o experiență mobilă remarcabilă. Ultimele îmbunătățiri aduse seriei Galaxy A vă vor ajuta să înregistrați videoclipuri stabile și clare sau să faceți poze de calitate bună chiar și în condiții de luminozitate scăzută. În plus, acum puteți să faceți pe telefon și mai multe lucruri care vă plac, datorită bateriei care durează mai mult de două zile.

„Experiențele mobile de calitate ne sunt din ce în ce mai esențiale astăzi. Cu îmbunătățiri continue aduse seriei Galaxy A, ne asigurăm că din ce în ce mai mulți oameni din întreaga lume au acces la inovațiile noastre”, declară TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business at Samsung Electronics.

Cu Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G puteți face fotografii de o calitate mult mai clară, chiar și în condiții de luminozitate scăzută, utilizând capabilitățile de Nightography și de inteligență artificială.

Indiferent dacă doriți să faceți selfie-ul perfect sau să intrați în apeluri video, Galaxy A54 va asigura detalii uimitoare de redare datorită camerei frontale de 32 MP.

Noile smartphone-uri produc videoclipuri de o claritate excepțională, fără blur, datorită stabilizării optice a imaginii (OIS) și stabilizării digitale a imaginii video (VDIS) îmbunătățită. Chiar și atunci când filmați din mers, puteți fi siguri că rezultatul final va fi unul satisfăcător. Pentru aventuri nocturne sau în condiții de lumină scăzută, modul Night vă va ajuta să surprindeți și mai multe detalii datorită extinderii dimensiunii pixelilor camerei.

De asemenea, utilizatorii pot elimina acum umbrele și reflexiile nedorite pentru prima dată pe seria Galaxy A, datorită instrumentelor de editare îmbunătățite.

Ambele dispozitive sunt echipate cu ecrane captivante super AMOLED, de 6,4 inci pe Galaxy A54 5G și respectiv 6,6 inci pe Galaxy A34 5G. Ambele ecrane au fost îmbunătățite pentru o vizibilitate mult mai mare în exterior, chiar și în lumina puternică a soarelui. Cu Vision Booster îmbunătățit și o rată de reîmprospătare de 120Hz, ecranele vor funcționa fără cusur indiferent de condițiile de iluminare.

Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G garantează, de asemenea, până la patru generații de actualizări ale sistemului de operare și cinci ani de actualizări de securitate. Aceste caracteristici vă permit să aveți constant acces la cel mai recent software și la cele mai bune opțiuni de securitate, maximizând astfel ciclul de viață al smartphone-ului.

Rămâneți conectat fără a vă compromite securitatea datelor

Experiențele mobile îmbunătățite se bazează pe o securitate avansată. Cu Samsung Knox, datele sunt păstrate în deplină siguranță datorită securității mobile oferite de aplicație. Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G vor oferi acces la dashboard-ul de securitate și confidențialitate, ceea ce facilitează vizualizarea și gestionarea modului în care aplicațiile vă stochează datele. Atunci când doriți să partajați în siguranță fișiere importante care conțin informații sensibile sau personale puteți folosi Private Share. Această opțiune permite partajarea fișierelor doar către destinatarii selectați în limite de timp bine definite, iar capturile de ecran sunt dezactivate.

Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G sunt compatibile cu ecosistemul Samsung Galaxy și oferă conectivitate perfectă între dispozitive. Utilizatorii pot obține 100 GB spațiu de stocare în cloud și pot face cu ușurință și în siguranță back up la fotografii pe OneDrive, utilizând pe o perioadă de probă de șase luni Microsoft 365 Basic, accesibilă pe Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G.

Galaxy A54 5G va fi disponibil în patru opțiuni de culoare, precum Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet și Awesome White. Galaxy A34 5G va fi disponibil în patru opțiuni de culoare, precum Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet și Awesome Silver. Atât Galaxy A54 5G, cât și Galaxy A34 5G vor fi disponibile în martie, începând cu piețele selectate din Europa și Asia de Sud-Est.