Samsung mizează pe un profit operațional record de peste 80 de miliarde de dolari în trimestrul trei

Samsung Electronics a estimat joi că profitul său operațional din trimestrul trei va depăși 100.000 miliarde woni, o premieră mondială pentru o companie tehnologică, și de aproape nouă ori mai mult decât rezultatul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cererea ridicată pentru cipuri AI stimulând vânzările gigantului tehnologic sud-coreean, transmit Yonhap și Reuters.

Conform rezultatelor preliminare publicate de cel mai mare producător mondiali de cipuri de memorie, profitul operațional în perioada iulie-septembrie 2026 ar urma să se situeze la 107.400 miliarde woni (80,17 miliarde dolari), în creștere cu 782,5% față de perioada similară din 2025, în timp ce analiștii se așteaptă la 106.100 miliarde woni.

Este al patrulea trimestru consecutiv în care compania înregistrează un profit operațional record. Samsung a fost unul din principalii beneficiari ai creșterii cererii de cipuri de memorie utilizate în inteligența artificială, deoarece extinderea rapidă a centrelor de date restrânge oferta de semiconductori convenționali pentru dispozitivele de larg consum și duce la creșterea prețurilor.

Samsung și Micron se așteaptă ca dezechilibrele să persiste până în 2028, deși concurența din China și potențiala încetinire a cheltuielilor AI reprezintă riscuri la adresa perspectivelor privind vânzările pe termen mai lung.

Joi, acțiunile Samsung au avut evoluții oscilante, au scăzut dimineața cu 0,2% în timp ce indicele principal Kospi înregistra un declin de 0,5%. Față de nivelul record din iunie, titlurile au scăzut cu peste 25%, pe fondul temerilor privind durabilitatea boom-ului AI.

‘Piețele analizează acum dacă majorarea semnificativă a câștigurilor, care a început în urmă cu un an, va fi sustenabilă’, a apreciat analistul Kim Seok-hwan de la Mirae Asset Securities.

Pentru trimestrul patru analiștii estimează o creștere a profitului de 8,2% față de precedentele trei luni, pe fondul moderării prețurilor cipurilor de memorie.

De asemenea, Samsung Electronics a estimat joi că veniturile din trimestrul trei vor depăși 195.000 miliarde woni, un avans de 127% față de perioada similară din 2025.

Conglomeratul sud-coreean urmează să publice raportul financiar final pentru trimestrul trei în 29 octombrie.

Analiștii se așteaptă ca divizia de telefonie mobilă să raporteze pierderi de peste un miliard dolari în perioada iulie-septembrie 2026.