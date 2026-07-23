Samsung a lansat noi smartphone-uri pliabile

Trei noi modele de smartphone-uri pliabile au fost aduse de Samsung în faţa presei, într-un eveniment Galaxy Unpacked care a avut loc miercuri în Londra.

Noua serie are un nou membru, mai lat, care se potriveşte de minune informaţiilor pe surse vehiculate despre primul iPhone pliabil, fiind semnificativ mai lat decât dispozitivele anterioare.

Încercând parcă să creeze confuzie intenţionat, Samsung a venit cu o schemă nouă de nume. Noul model al seriei se numeşte Galaxy Z Fold8, în vreme ce urmaşele modelelor din anii trecuţi se numesc acum Galaxy Z Fold8 Ultra, respectiv Galaxy Z Flip8.

Noutatea pe care o aduce Galaxy Z Fold8 constă într-un format mai lat, care-l face să arate, când este deschis, asemenea unei tablete ţinute pe orizontală.

Ecranul exterior va măsura 5,5 inch, în vreme ce atunci când este deschis acesta face loc unui ecran de 7,6 inch cu un raport 4:3 al imaginii.

Când este ţinut deschis, noul model al seriei va măsura 4,5 milimetri, cântărind 201 grame şi oferind certificarea IP48 pentru rezistenţă limitată la picături de apă.

Bazat pe chipset-ul Snapdragon 8 Elite Gen 5, Galaxy Z Fold8 are în dotare două camere. Prima este o cameră wide de 50MP, în vreme ce a doua este o cameră ultra-wide cu aceeaşi rezoluţie. Pe partea de selfie-uri vor exista două camere, ambele de 10MP.

Galaxy Z Fold8 Ultra va folosi la nivel global chipset-ul Snapdragon 8 Elite Gen 5 şi va beneficia de trei camere foto. Alături de camera principală de 200MP, mai există o cameră tele de 10MP cu mărire 3x şi una ultra-wide de 50MP.

Cele două ecrane măsoară 6,5 inch, respectiv 8 inch, ambele fiind AMOLED cu 120Hz rată de împrospătare a imaginii.

Un upgrade important primeşte bateria, care are acum o capacitate de 5.000mAh, de la 4.400mAh anul trecut şi peste cei 4.800mAh ai bateriei de la Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Flip8, care are şanse mari să fie şi ultimul pliabil Flip, cântăreşte acum 180 de grame şi are o baterie de 4.300mAh, şi un chipset Exynos 2600 (cel puţin în Europa).

La fel ca versiunea anterioară, Flip8 are în dotare o cameră principală de 50MP şi una ultra-wide de 12MP. Ecranele rămân neschimbate (6,9 inch, respectiv 4,1 inch), în vreme ce chipset-ul este acum un Exynos 2500.

Noul Galaxy Z Fold8 va costa începând de la 2.000 de euro, în vreme ce Galaxy Z Fold8 Ultra şi Galaxy Z Flip8 costă cu 100 de euro mai mult decât versiunile de anul trecut, începând de la 2.200 de euro, respectiv de la 1.300 de euro.